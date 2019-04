MENTRE ERO VIA/ Anticipazioni e news puntata 18 aprile: Monica e Stefano da scandalo

MENTRE ERO VIA, ANTICIPAZIONI 18 APRILE

Comincia a diventare intricata la trama di Mentre ero via, la fiction in onda su Rai 1. Le anticipazioni sulla quarta puntata, in onda giovedì 18 aprile 2019, dicono che Monica e Stefano si ritroveranno al centro di uno scandalo: le foto che li ritraggono insieme in atteggiamenti piuttosto espliciti, diventeranno infatti di dominio pubblico. Tutto questo procurerà loro dei problemi, soprattutto alla donna, che vede quindi risorgere dei problemi nella sua famiglia, cosa di cui non aveva affatto bisogno visto che aveva iniziato a recuperare un rapporto che ora diventerà più difficile, soprattutto con Sara. Monica è però convinta non solo di non aver fatto sbagli con Stefano, ma anche di aver trovato una buona pista per capire cosa si realmente successo nel suo passato indagando su De Vincenti.

LE INDAGINI DI MONICA E STEFANO

Per Vittorio jr le cose non saranno però particolarmente facili: le voci su sua madre lo faranno diventare vittima di bullismo. Monica è però determinata a far sì che non gli accada nulla di male. Sara e Rocco scopriranno invece presto di essere i figli delle persone al centro dello scandalo del momento e anche il rapporto rapporto verrà quindi messo in discussione. Resta comunque da capire che cosa nasconda realmente la famiglia Grossi. Abbiamo infatti sentito Vittorio, Riccardo e Barbara piuttosto preoccupati quando hanno scoperto che Monica era stata a Ginevra. La minaccia poi piuttosto esplicita a Stefano fa pensare che ci sia qualcosa di molto importante in ballo. E che per fermare le indagini di Monica e Stefano si possa essere pronti a tutto.

