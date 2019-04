Michael Terlizzi è gay? Continuano le notizie di gossip sul figlio di Franco e protagonista nella casa del Grande Fratello. Oggi il tutto si è arricchito di una confessione fatta da Angelo Sanzio, il Ken Italiano, a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso. Il ragazzo di Civitavecchia ha specificato: “Roger Garth fino a un anno fa si frequentava con Michael Terlizzi. Non so però quale era il loro tipo di rapporto. Su Instagram pubblicavano sempre delle foto insieme e solo loro possono sapremo. Ci potrebbe dare Roger delle bellissime illuminazioni”. Oggi non era presente a Canale 5 Garth che sicuramente non farà fatica a svelare tutto e a raccontare il suo punto di vista. Il noto opinionista infatti ha spesso e volentieri dimostrato di non avere peli sulla lingua e di mettersi in gioco quando necessario. Quando lo rivedremo in tv pronto a raccontare cosa è accaduto tra lui e Michael? Attenzione anche ai social network perché Roger è uno dei più attivi e pronto sempre a chiarire le cose.

Michael Terlizzi è gay? L’insinuazione di Angelo Sanzio su Roger Garth

Sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi è intervenuta a Pomeriggio 5 anche Taylor Mega. La nota influencer era ospite per rispondere alle polemiche legate a una recente foto su Instagram dove si lanciava sul seno il contenuto di una bottiglia di champagne. La ragazza ha specificato: “Loro hanno il gay-radar. Con questo solitamente riescono a capire se una persona è gay o meno”. Parole che non ha gradito particolarmente Barbara D’Urso, da sempre pronta a lottare per i diritti di chi viene discriminato. La conduttrice specifica: “Non facciamo la caccia agli omosessuali! Chi se ne importa. Al limite, anche se fosse, sarà lui a dirlo quando vorrà”. Al momento però Terlizzi Jr all’interno della casa non ha deciso ancora di svelare tutte le sue emozioni.

