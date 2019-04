Miryea Stabile è la protagonista dei Belli nel viaggio nel tempo di Ciao Darwin 2019. Si tratta di una modella e ballerina bresciana di 21 anni. Capelli biondi e splendido viso fa disperare però fin da subito Paolo Bonolis perché non riesce ad azzeccarne una, tanto che induce il conduttore a specificare: “Mi sa che ha fatto una ca…a”. Di certo la concorrente è piuttosto eccentrica e ha un carattere esplosivo, ma l’italiano e la storia non sono il suo forte tanto che cade in uno scivolone linguistico che getta nel panico gli altri concorrenti della sua squadra. Paolo cerca di rimediare, dandole una mano ma la ragazza oltre ad avere delle lacune evidenti in grammatica sembra però anche un po’ in imbarazzo. Di certo però tra i due concorrenti risulta essere quella più simpatica e che farà parlare di lei.

Miryea Stabile, Viaggio nel tempo: Foto, chi è la bella modella? (Ciao Darwin 2019)

Tra un mammuth scambiato con uno gnu, fino a un italiano approssimativo Miryea Stabile lascia tutti senza parole durante la sua prova nel viaggio nel tempo di Ciao Darwin 2019. La ragazza non ne prende una, ma è simpatica e fa sorridere il pubblico. Sicuramente la sua prova non passerà alla storia per sagacia, ma riesce a strappare un sorriso. Su Instagram ha un profilo seguito da oltre tredicimila persone e si descrive come: “Modella, ballerina, bionda e crazy”. Scorrendo un po’ le sue foto la vediamo anche in posta per L’Isola dei Famosi, dove probabilmente ha fatto parte del pubblico. In passato ha fatto diverse comparse in programmi televisivi come “Take me out”, “Detto Fatto”, “Furore” e “Guess My Age”. Inoltre è stata ombrellina per la Formula 1 per Sky Sports e ha recitato in numerosi videoclip. Tra Brescia, Bergamo e l’Emilia Romagna inoltre è stata valletta in diverse reti locali.

