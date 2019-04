Naomi Mele e Nicol Luzardi/ Belle e sfuggenti ma sui social… (Ciao Darwin 2019)

Sono belle e brave ma questa non è l’unica cosa che hanno in comune e forse proprio per questo sono riuscite a diventare amiche in poche settimane. Di chi stiamo parlando? Ma di due delle ballerine di Ciao Darwin 2019, le più amate ovvero Naomi Mele e Nicol Luzardi. La prima non ha bisogno di presentazione visto che è già conosciuta al pubblico di Canale 5 per aver preso parte ad Amici. Proprio dal corpo di ballo di Amici arriva anche il suo fidanzato, almeno l’ultimo noto, Vittorio Ardovino. E’ da un po’ di mesi che i due non appaiono insieme sui social ma quello che è certo è che Naomi, così come l’amica Nicol, sono molto gelose della loro vita privata e a parte scatti di “lavoro”, c’è davvero poco della loro vita privata e molto spesso passano giorni e giorni tra un aggiornamento, un messaggio o uno scatto.

NAOMI MELE E NICOL LUZARDI INSIEME SUI SOCIAL E…

Naomi Mele e Nicol Luzardi sono riuscite a far impazzire il pubblico di Canale 5 e di Ciao Darwin 2019 in queste settimane e poco fa, sui social, si sono mostrate insieme in giro per la città tra una posa e una dedica, ricordando ai fan l’appuntamento di questa sera e, in particolare, il loro legame. La stessa Naomi parla di Nicol etichettandola come “Amore mio” e poi soprannominandosi “Cip e ciop”. Infine, proprio nelle storie dell’ex ballerina di Amici le due si mostrano insieme sotto un cielo azzurro al grido di “Su di noi nemmeno una nuvola”. Il loro rapporto va a gonfie vele e tutto si deve proprio a Paolo Bonolis e a chi le ha scelte come protagoniste del corpo di ballo di questa edizione. Cosa succederà alla fine di questa avventura? Non ci rimane che continuare a seguirle per scoprirlo.

