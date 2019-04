PAOLO BONOLIS/ Video, la moglie Sonia bacchetta il “pornoabbraccio” (Ciao Darwin 8)

A Ciao Darwin le sorprese non finiscono mai. Paolo Bonolis oramai conduce questo programma da circa vent’anni, ma gli ascolti continuano a dargli sempre ragione: il suo format del sabato sera piace al grande pubblico che ha bisogno di una bella dose di trash. E, effettivamente, il trash è la parte fondamentale del programma targato Mediaset, dove si sfidano in improbabili battaglie due categorie di persone che sono agli opposti: atei contro religiosi, eterosessuali contro omosessuali e così via. Paolo Bonolis e Luca Laurenti continuano a piacere al grande pubblico per la loro grande dose di simpatia e di autoironia che accompagna gli italiani da tanto, tantissimo tempo. L’ultima puntata di Ciao Darwin, però, per Paolo Bonolis è stata come una sorta di boomerang, data la presenza della pornostar Laura Fiorentino. Il conduttore ha sempre inserito nei suoi programmi le giovani donne del porno (ricordiamo la presenza a Ciao Darwin della bellissima Sofia Gucci) ma questa volta qualcosa è andato storto… Vediamo insieme cosa.

PAOLO BONOLIS E LA FURIA DI SONIA

All’interno del programma, dopo una prova particolarmente impegnativa con degli iguana, la pornostar Laura Fiorentino si è lasciata andare ad un abbraccio particolarmente affettuoso nei confronti di Paolo Bonolis. Il conduttore, sempre molto sciolto e pronto a tutto, non ha invece saputo come reagire: è rimasto di sasso, sbalordito, forse temendo già la futura reazione della moglie, l’imprenditrice Sonia Bruganelli. E, come da copione, il giorno dopo la reazione della moglie è puntualmente arrivata: post lapidario su Instagram e stoccata secca al presentatore romano. Ecco cosa ha scritto Sonia Bruganelli: “Finalmente Paolo Bonolis fa un cortometraggio nel mondo del porno!” Le reazioni dei fans su Instagram (che sono tantissimi, a discapito del suo non essere poi così famosa) sono state a favore del povero Paolo. C’è chi, molto banalmente, le ha chiesto se era gelosa oppure no a chi invece si è maggiormente soffermato sulla faccia di Bonolis, commentando con delle faccine sorridenti. Una ltro utente, simpaticamente, ha scritto: “Tutti hanno pensato la stessa cosa… sai che je combina la moglie quando torna a casa stasera?” Insomma, il tutto in fin dei conti non è stato preso poi così sul serio: pace fatta e tutto come prima.

ANCORA RECORD PER BONOLIS

Dite quello che volete: trash, cattivo gusto, ‘monnezza’… al pubblico Ciao Darwin piace. Eccome se piace. Dati auditel alla mano, possiamo tranquillamente dire che questo programma Mediaset incontra i favori degli italiani che ogni sabato da circa vent’anni continuano a premiarlo. L’ultima puntata ha fatto quasi 5 milioni di telespettatori, sfiorando il 25% di share, un numero elevatissimo. Dobbiamo considerare che, con l’avvento di internet, delle pay per view e dei canali streaming di serie tv l’ascolto del pubblico televisivo è naturalmente portato a disperdersi. E, a conti fatti, a diminuire vista la grande offerta presente. Se questo è vero per la maggior parte dei programmi, tutto ciò non vale per il Ciao Darwin di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I due, coppia inossidabile praticamente da sempre, continuano a far ridere gli italiani con un mix decisivo di trash e paradossi, sempre diversi ma in fondo sempre uguali. Come si dice nel calcio: squadra che vince non si cambia e non c’è davvero proverbio popolare più azzeccato per questa inarrestabile coppia.





