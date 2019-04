Red/ Video, su Italia 1 il film con Bruce Willis (oggi, 12 aprile 2019)

“Red“ è una pellicola cinematografica di genere azione-commedia inserita nel palinsesto del canale Italia 1 che andrà in onda il prossimo 12 aprile 2019 alle ore 21.30. Il film è stato realizzato nel 2010 ed è stato ispirato dal fumetto creato dallo scrittore britannico Warren Girard Ellis intitolato appunto “Red”. Il cast è molto ricco e comprende attori del calibro di Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman e Mary-Louise Parker. A distanza di tre anni il regista Dean Parisot ha diretto il sequel del film, arrivato sul grande schermo con il titolo “Red 2”.

Red, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Red. Dopo aver lavorato tanti anni per la CIA, Frank Moses (Bruce Willis) adesso si è ritirato dalle scene e conduce una vita molto semplice, tranquilla e lontano da tutti. L’unico contatto con il mondo esterno è rappresentato dalla telefonata quotidiana che Frank fa a Sarah Ross (Mary-Louise Parker), una donna che lavora presso l’ufficio pensioni della piccola realtà cittadina. Moses si inventa sempre un pretesto per telefonare alla donna, in realtà Sarah gli piace e gli sta molto simpatica. Tra loro due nasce una buona amicizia e c’è un grande affetto reciproco. Accade che durante una notte, una banda di delinquenti e assassini vanno a casa di Frank con l’intenzione di ucciderlo. Moses, sempre vigile e attento, sopravvive all’agguato ma, consapevole di essere sorvegliato e in pericolo, teme anche per la vita di Sarah. A questo punto Frank va a casa di Sarah e la porta via, nonostante la donna mostrasse di non essere disposta a seguirlo. Affascinata dal brivido dell’avventura, Sarah cambia idea, segue il suo Frank e lo aiuta Frank a rimettere insieme la sua squadra di un tempo, allo scopo di salvaguardare le loro vite. La coppia finirà con lo scoprire una situazione a dir poco sorprendente; si rendono conto che a volere la morte di Mose è addirittura Stanton (Julian Dana William McMahon) il braccio destro del presidente degli Stati Uniti. A spingere le autorità governative americane è la necessità di voler nascondere all’opinione pubblica un atroce massacro accaduto anni addietro nel territorio del Guatemala e quindi tutti i testimoni, ovvero Mose e i suoi colleghi agenti della CIA, devono necessariamente morire. Grazie ad una serie di indagini accurate si giunge alla conclusione che non è il vicepresidente americano il vero nemico da combattere poiché in realtà questi agisce per conto di un altra persona.

