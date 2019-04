Rosanna Fratello/ I successi degli anni ’70, i Ro.Bo.T e il piacere di divenire nonna

Rosanna Fratello è una cantante italiana famosa in particolare negli anni ’70 e ’80. Nata a San Severo di Puglia, in provincia di Foggia, il 26 marzo del 1951, è nota in particolare per le sue due canzoni “Sono una donna non sono una santa” e “Non sono Maddalena”. Due pezzi datati rispettivamente 1971 e 1970, che ritraggono la donna del sud dell’epoca, nonché volendo, la stessa Rosanna Fratello. Le vendite dei suoi dischi non sono state clamorose, ma la Fratello ha ottenuto comunque una certa popolarità sia grazie appunto ai due singoli appena citati, nonché in compagnia di Little Tony e Bobby Solo nel trio Ro.Bo.T (acronimo che sta per Rosanna, Bobby e Tony), a metà degli anni 80. Le tre voci storiche della musica nostrana parteciparono nel 1985 al programma televisivo Premiatissima, in onda dal ’82 all’86 su una neonata Canale 5, incidendo anche due album per la Five Record che ottennero un discreto successo.

ROSANNA FRATELLO, GLI ULTIMI LAVORI

Da buona cantante italiana, Rosanna Fratello ha partecipato anche a sette edizioni del Festival di Sanremo, precisamente dal 1969 al 1971, quindi dal ’74 al ’76, per poi prendersi una pausa di 18 anni e tornare in Liguria nel 1994, l’ultima sua apparizione con “Una vecchia canzone italiana” con il gruppo Squadra Italia. Il suo penultimo lavoro da cantante risale al 2011, quando pubblicò l’album “Tre rose rosse”, scritto e prodotto da Cristiano Malgioglio: un disco che venne accolto positivamente dalla critica, e che racchiudeva al suo interno i brani più noti della cantante pugliese rivisitati in chiave moderna, con l’aggiunta di quattro singoli inediti. Nel 2013, infine, l’ultimissimo lavoro, un album con i brani di Don Backy e Sandro Giacobbe. Nel 2010 è diventata nonna di Alessandro Edoardo, ed è stata anche proprietaria di un bar pasticceria in quel di Como, dove si è trasferita da anni. La Fratello sarà ospite oggi del programma “La Vita in Diretta” su Rai Uno, e molto probabilmente ripercorrerà la sua lunghissima carriera nella musica.

