Sara Vulinovic Zlatan Madre Natura/ Foto Instagram: la modella croata a Ciao Darwin 8

CHI È SARA VULINOVIC ZLATAN, MADRE NATURA CIAO DARWIN 2019

Sara Vulinovic Zlatan è la nuova Madre Natura di Ciao Darwin 8. In pochi la conoscono, ma la modella croata ha un legame forte con l’Italia: nel Belpaese lavora infatti da oltre un decennio. Ma oggi grazie al programma di Paolo Bonolis avrà modo di farsi conoscere meglio. Cosa sappiamo comunque di lei? Sara Vilinovic Zlatan è stata lanciata dall’agenzia Mp Management nel mondo del model fitness. «Faccio la modella da 10 anni e ho sempre avuto la passione per il fitness», aveva raccontato ai microfoni di Sidea, spiegando come ha scoperto il functional training come metodo di allenamento per tenersi in forma. «Ho avuto l’occasione di frequentare il primo corso WTA solo a marzo 2018 e mi ha convinto da subito, essendo la tipologia di allenamento che stavo cercando da anni». Sin da subito ha notato importanti miglioramenti a livello estetico, anche Madre Natura ha fatto a prescindere un grande lavoro per lei. Ma così è anche migliorata la postura, e questo è un aspetto tutt’altro che irrilevante per una donna che vuole fare la modella. «Era sempre stato il mio punto debole».

SARA VULINOVIC ZLATAN, LA MODELLA COL SORRISO MAGNETICO

A proposito di Italia, Sara Vulinovic Zlatan ha posato per GQ Italia. Nel 2016 Marcel Swann ha scattato le foto della modella croata. «Quando arriva, armata di un magnetico sorriso, dimentico tutto e non vedo l’ora di scattarla», ha detto di lei. Decidono di realizzare il servizio fotografico nello spazio dell’organizzazione non profit Viafarini, a Milano, che si occupa di arti visive e offre vari servizi legati al mondo artistico. «Iniziamo a muoverci tra le installazioni presenti e l’energia che mi arriva da Sara è pura materia creativa». Nata e cresciuta in Croazia, Sara Vulinovic Zlatan prova grande nostalgia pensando al mare che bagna la sua terra. Un sentimento comprensibile per lo stesso Marcel Swann. «Il sole che filtra dalle grandi vetrate viene spesso velato dalla nuvole e sul magnifico corpo di Sara sembra fremere in continuo divenire invitandomi a giocare con i contrasti», ha aggiunto il fotografo. Una vera e propria ode a Sara Vulinovic: «In ogni secondo passato con lei percepivo la sua costante empatia che mi rendeva il lavoro facile nonostante gli scherzi della luce».

LA PASSIONE PER IL FITNESS DI SARA VULINOVIC ZLATAN

Per mantenersi così bella Sara Vulinovic Zlatan ha scelto il functional training, che è un tipo di allenamento temuto da molte donne perché aumenterebbe la massa muscolare. Ma è quello che le è accaduto invece quando sbagliava metodologia. «Nel classico allenamento in palestra, i vari macchinari ci costringono ad effettuare esercizi che isolano i singoli muscoli», aveva piegato a Sidea. La modella croata dunque temeva «di aumentare la massa muscolare in modo “poco femminile”, ed è quello che effettivamente è successo a me quando ancora sbagliavo metodologia». Invece cha trovato il tipo di allenamento giusto per raggiungere i suoi obiettivi estetici, tenendo il suo corpo in forma e salute. Chi non vuole soffermarsi solo sue parole, ma preferisce anche scoprirla attraverso le sue foto, può dare un’occhiata al suo profilo Instagram. Ma i maschietti si mettano l’anima in pace: è fidanzata. In molte foto appare insieme al fidanzato Tomas, quindi per il dispiacere dei telespettatori di Ciao Darwin è felicemente innamorata.

