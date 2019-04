Thomas Flaim, fidanzato Sara Vulinovic Zlatan/ Chi è? Dediche d’amore a Madre Natura

Nuova puntata di Ciao Darwin e nuova Madre Natura questa sera su Canale 5. Le è la bellissima Sara Vulinovic Zlatan, modella nata in Croazia che lavorerebbe in Italia da oltre un decennio, come svela Super Guida Tv, dopo essere stata assunta da Mp Management, che l’ha lanciata a tutti gli effetti nel mondo del model fitness. In molti si chiederanno se questa bellissima ragazza sia fidanzata o sposata e la risposta a questa domanda c’è ed è chiara: Sara è fidanzata. Lui si chiama Thomas Flaim e basta guardare il suo profilo Instagram per capire che si tratta di un aitante e affascinante ragazzo, totalmente innamorato della sua fidanzata. Tra un suo scatto e l’altro non mancano, infatti, foto della bella Sara Zlatan con tanto di dediche d’amore.

Thomas Flaim e Sara Vulinovic Zlatan innamoratissimi

Ma chi è Thomas Flaim? L’affascinante fidanzato di Sara Vulinovic Zlatan, nuova Madre Natura di Ciao Darwin, è il fondatore del marchio di scarpe Made in Italy Thomas Neuman, nato nel 2017. Non si sa molto della sua vita privata, non essendo comunque un volto noto dello spettacolo ma un imprenditore. È chiaro il bellissimo rapporto con la fidanzata Sara, confermato dalle numerose dediche d’amore presenti sul suo profilo social che, comunque, conta oltre settemila e trecento follower. Negli scatti postati sui social, Thomas e Sara sono spesso a cena in posti lussuosi o di fronte a paesaggi mozzafiato. L’ultimo post pubblicato da Flaim è di un giorno fa e lo vede al cellulare al fianco di un bellissimo gatto.

