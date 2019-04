Tina Cipollari Vs Andrea Zelletta/ Uomini e donne, video: “Sei un cog*ione!”

E’ ancora una volta Tina Cipollari a regalarci la chicca di gossip nell’ultima puntata di Uomini e donne. Il trono classico torna a far sorridere e anche far arrabbiare un po’ i fan di Andrea Zelletta. Il bel tronista è ad un passo dalla scelta ma sembra proprio che non riesca a mettere insieme le idee e tenere a bada le sue corteggiatrici e così ecco il siparietto che da ieri sta facendo il giro dei social e non solo. Quello che per tutti è ormai diventato il “Tina Cipollari show” si è concluso con un “sei un cogl…e” al tronista Andrea Zelletta. L’offesa è arrivata proprio ieri pomeriggio durante la prima puntata della settimana del trono classico andata in onda ieri ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il momento in cui in scena è andata l’esterna tra Andrea e la sua Muriel. Al ritorno in studio Tina Cipollari non è riuscita a frenarsi e ha inveito contro il tronista, ma cosa ha combinato di così tanto grave?

TINA CIPOLLARI CONTRO ANDREA ZELLETTA

A chiamare in gioco Tina Cipollari è stata proprio Maria De Filippi e la sua opinionista non ci ha messo molto ad accusare Muriel di avere un comportamento poco chiaro e di essere losca in quello che fa. La dimostrazione sarebbe nel fatto che dopo minacce e liti lei si presenta agguerrita in esterna e poi pensa bene di fare un passo indietro per lasciarsi andare a coccole e baci e questo non fa altro che rivelare la sua voglia di mettersi in mostra e basta. Proprio in questo momento, il tronista ha preso le difese della corteggiatrice finendo poi per far adirare Tina Cipollari: “Allora pijate ste cose. Io l’ho sempre detto che gli uomini sono dei gran cogl…i e lo ripeto! La sincerità non viene mai apprezzata”. Clicca qui per vedere il video del momento.

