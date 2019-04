Uomini e Donne/ il lieto fine: Andrea Zelletta invece deve decidere… (Trono Classico)

Il percorso televisivo di Teresa Langella e Andrea Dal Corso, è stato senza ombra di dubbio travagliato ma molto emozionante. Ed infatti ieri, giovedì 11 aprile 2019, abbiamo assistito al totale lieto fine, con i classici petali rossi caduti nello studio del trono classico di Uomini e Donne, per sancire l’inizio di un amore. Dopo aver fatto il punto della loro attuale situazione sentimentale, la coppia ha potuto concludere in bellezza ciò che era rimasto ancora aperto. Ed infatti, alcune settimane addietro, i due avevano già avuto modo di confrontarsi, e le cose non erano andate nel migliore dei modi. Andrea aveva rivelato di avere avuto “paura” in qualche modo, di prendersi un impegno simile, specie dopo le parole del padre di lei. Andrea aveva anche raggiunto Teresa a Napoli per farle le sue scuse dopo il “no” della scelta. Dopo questo nuovo incontro però, la crisi si è palesata ancora una volta e solo una volta raggiunto la città dell’amata un’altra volta, si è coronato il loro sogno d’amore in maniera definitiva.

Uomini e Donne, Teresa e Andrea danno il via al sogno

La registrazione di questa puntata è avvenuta lo scorso 15 marzo e quindi, a distanza di quasi un mese, anche il pubblico ha avuto modo di vedere questa emozionante parentesi, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45 circa. Andrea Dal Corso, dopo avere fatto il suo ingresso in studio prima della fidanzata, avrà modo di dichiarare quanto successo a Napoli, compresa la possibilità di viversi la sua Teresa nella quotidianità, confrontandola con la vita di tutti i giorni. Gianni Sperti continua a fare fatica, non credendo appieno alle parole dell’ex corteggiatore che più di una volta, ha mostrato confusione, indecisione ed incertezze. Dopo un ballo e la felicità conclamata, sono perfino arrivati i famosi petali rossi al centro dello studio, per sancire l’inizio ufficiale di una nuova relazione d’amore. Nel frattempo, le dinamiche del trono classico di Uomini e Donne, continuano ad interessare il pubblico, specie per quanto riguarda Andrea Zelletta, ad un passo dalla scelta nonostante l’indecisione tra Muriel, Klaudia e Natalia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA