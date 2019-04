Uomini e Donne/ Sossio e Ursula aspettano un maschietto? L’indizio (Trono Over)

Grandissima gioia per Sossio Aruta e Ursula Bennardo prossimi a diventare ancora una volta, mamma e papà. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne infatti, ha deciso di fidarsi dell’ex re leone del calcio, abbandonandosi nuovamente tra le sue braccia, dopo l’avventura a Temptation Island Vip. La storia tra Sossio e Ursula è nata proprio all’interno degli Studi Elios del programma e, dopo alcuni tira e molla, i due avevano concluso la scorsa stagione stando insieme. Per loro quindi, si erano nuovamente aperte le porte di un altro reality show, direttamente dalla Sardegna e più bollente che mai. L’edizione Vip di Temptation, è stata molto difficile da affrontare, specie per Ursula che si è trovata di fronte un uomo totalmente ipnotizzato dalla sua tentatrice, quasi con la volontà di poterci provare con lei mettendo in piedi una nuova storia. La Bennardo, ha deciso di uscire da sola dal programma e davanti il falò, non aveva avuto la forza di perdonare Sossio. Quando si sono riaperte le dinamiche senior, le cose si sono modificate nel tempo.

Sossio e Ursula aspettano un maschietto? L’indizio

Sossio Aruta, consapevole di avere al suo fianco la donna per la vita, ha deciso di riconquistarla e ci è riuscito. Per questo motivo, Ursula Bennardo gli ha offerto una nuova possibilità, uscendo insieme dal trono over di Uomini e Donne. Lui si è anche trasferito nella città di lei, iniziando una convivenza. Poi la proposta di matrimonio (che lei ha anche accettato), ed infine la lietissima novella: “Aspettiamo un bambino!”. Da quando hanno fatto questo annuncio, i fan di entrambi sono impazziti di gioia, interagendo spesso con la coppia per cercare di strappargli qualche piccola curiosità. Tra i maggiori motivi di interesse, il sesso del nascituro: sarà una femmina oppure un maschietto? “Amore di papà e mamma è pronto il ciuccio… questo è del tuo fratellino Diego che ho custodito da 7 anni con me con tanto amore” ha scritto Sossio postando uno scatto con in bocca un ciuccio blu. Proprio il colore per alcuni sarebbe un indizio: si tratterebbe di un bambino. Alcuni però, credono possa trattarsi di un depistaggio volontario… voi cosa ne dite?

