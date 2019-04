Valentina Vignali/ “Sopporterei 10 tumori, non un altro tradimento” (Grande Fratello)

Valentina Vignali choc al Grande Fratello 16. Parlando del tradimento subito dall’ex fidanzato Stefano Laudoni, con cui ha avuto una lunga relazione, la cestista e influencer ha fatto una confidenza destinata a far discutere. «Sopporterei altri dieci tumori, ma non un altro tradimento», ha confessato a Martina Nasoni. Valentina Vignali in quel momento di confidenza con la coinquilina della casa più spiata d’Italia ha spiegato di essere stata molto male per la fine della relazione con Stefano Laudoni. «Sono stata proprio male, avevo perso 12 kg. Adesso sono serena, sono tranquilla, ma io ho passato una schifezza rara per colpa del mio ex». A proposito della rottura, la cestista ha aggiunto: «L’ultimo anno è stato un tira e molla, me ne ha combinate di tutti i colori». L’influencer aveva raccontato di aver scoperto il tradimento grazie all’amante che, come dichiarato apertamente nella prima serata del GF16, «non brilla per intelligenza».

Ma questa è un’accusa che le hanno rivolto in molti sui social dopo aver appreso della sua dichiarazione choc. L’affermazione di Valentina Vignali ha scatenato infatti una polemica accesa sul web. Colpita da cancro alla tiroide, la 27enne è finita nella bufera per questa frase infelice. Oggi la “Vignalona”, come la chiamano per le sue forme giunoniche, è fidanzata con il fotografo Lorenzo Orlandi, ma la storia con Stefano Laudoni – lunga 5 anni e mezzo – ha lasciato il segno. L’esuberante giocatrice di basket, influencer da 2 milioni di follower, non ha peli sulla lingua e lo ha dimostrato nuovamente con queste dichiarazioni. Oltre che con una sull’ingresso in casa di Audrey ed Erica. Il Grande Fratello ha deciso ieri che le due ragazze passassero la notte nella Casa di Cinecittà, non nel camping, quindi la giovane le ha accolte così: «Facciamo un brindisi al tasso di fregna che si è alzato».

