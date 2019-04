Veronica Lepri/ Video, la ballerina rossa diventa deejay? (Ciao Darwin 8)

Sempre più rossa Veronica Lepri e a giudicare dalle sue performance a Ciao Darwin 8 persino più agguerrita. La settimana scorsa l’abbiamo vista impegnata come sempre nella sigla di apertura, dove però è stato possibile notare anche una maggior grinta dipinta sul volto della ballerina professionista. Lo possiamo intuire in particolare da un frame della coreografia che Veronica ha condiviso sui social con i propri fan. Sguardo da donna che non deve chiedere niente a nessuno e che ha la situazione in pugno. Clicca qui per guardare il post di Veronica Lepri. Dopo un venerdì di successi, il fine settimana la ballerina potrebbe essersi concessa un po’ di spazio tutto per sé. O almeno è quanto si augura per la domenica di tutti gli ammiratori che la seguono sui social. Certo non è stato semplice per la Lepri riuscire ad affrontare alcune coreografie previste per la scorsa puntata. “Datemi il numero di un fisioterapista“, ironizza in un altro post, dove la vediamo in una posa di danza classica che mette in evidenza l’estensione delle sue gambe. Qualcuno degli haters però si concentra per lo più sul tatuaggio in bella mostra che compare su uno dei glutei della ballerina. “Da maiala“, dice il troll di turno. Poche voci che in realtà si perdono nel mare di complimenti diretti a Veronica, di cui molti apprezzano sia la bellezza che la sensualità. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Lepri e leggere i commenti.

Veronica Lepri, da ballerina a deejay?

Da ballerina a deejay: Veronica Lepri ha intrapreso una nuova carriera? Ovviamente no, si tratta solo di uno dei costumi di scena scelti dalla ballerina per la scorsa puntata di Ciao Darwin 8. Dj Lepri, come si definisce simpaticamente in uno degli ultimi post, riesce a conquistare anche in queste vesti inedite. Ovviamente i più attenti hanno notato subito che la consolle è staccata, ma di certo la produzione non puntava al realismo. Anche se a dire il vero la Lepri potrebbe tranquillamente apparire come una vera dj, con quell’aria da rocker o punk, cuffie in testa di colore blu, come sempre in contrasto con la chioma ramata. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Lepri. Quali saranno le coreografie che vedranno la ballerina impegnata nell’appuntamento di stasera? Impossibile da dire, anche se potremo vederla con certezza durante la sigla, uno dei suoi momenti top, e nel corso di tutta la serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA