ALBERTO MATANO/ “Custode del Tesoretto” ancora per poco? (Ballando con le stelle)

Nuova puntata di Ballando con le Stelle 2019 e nuova grande responsabilità per Alberto Matano, il mezzobusto al momento più popolare del TG1 nominato ufficialmente da Milly Carlucci “Custode del Tesoretto”. Spetta proprio al giornalista catanzarese l’arduo compito di assegnare, di puntata in puntata, la somma di punti che è frutto dei voti meritati dal “ballerino per una notte”. Il fortunato concorrente in grado di intercettare il favore di Matano, dunque, è portato a sperare di volta in volta che gli ospiti esterni che si esibiscono in puntata si rendano protagonisti di esibizioni degne di nota, capaci di assicurare un bonus che faccia la differenza in classifica. Quello di Matano non è un ruolo marginale: lo si è capito fin dalla prima puntata, quando il suo tesoretto – unito al tesoretto social – è riuscito a catapultare lo youtuber Marco Leonardi dall’ultima posizione (sancita dai giurati) fino alla prima. Per Matano, dunque, si tratta di una responsabilità importante: il pubblico però si fida del giudizio di un giornalista che ha sempre dato prova di obiettività e buon senso. Eppure non è detto che sia lui a detenere per tutta la durata di “Ballando con le stelle” il ruolo di “Custode del Tesoretto”…

ALBERTO MATANO A BALLANDO CON LE STELLE

Proprio Milly Carlucci, in un’intervista rilasciata pochi giorni fa al portale “Che Tv Fa” ha spiegato che Alberto Matano potrebbe presto cedere lo scettro ad altri suoi colleghi della redazione del Tg1. Ad alternarsi nelle prossime puntata dello show del sabato sera di Rai Uno saranno dunque alcuni dei mezzobusti più apprezzati e familiari del primo canale. Ecco le parole della conduttrice:”Faremo una staffetta tra i conduttori del TG1 della sera. Oltre ad Alberto Matano, che sarà con noi per tante puntate, si alterneranno anche Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Tutto questo grazie a una bella sinergia tra TG1 e Rai Uno”. L’esperienza di Alberto Matano all’interno di Ballando con le Stelle, però, non può ancora dirsi conclusa: anche nella terza puntata di oggi, sabato 13 aprile 2019, il giornalista del Tg1 sarà il depositario di un tesoretto che potrebbe rivelarsi decisivo ai fini della classifica finale. Nell’ultima puntata Matano ha chiesto e ottenuto in via eccezionale di poter distribuire il suo tesoretto tra Antonio Razzi ed Enrico Lo Verso. Questa sera saranno le prestazioni di Mara Venier e Joe Bastianich a determinare il bagaglio di punteggio nelle disposizioni di Matano: ma quale concorrente se lo aggiudicherà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA