Alberto Urso/ Vincitore di Amici 2019? Giordana Angi non ci sta e la Bertè…

Alberto Urso è l’ugola d’oro di Amici 2019, almeno secondo la commissione dei professori e secondo Loredana Bertè ma se il pubblico non fosse d’accordo? Il suo sguardo e la sua unione con Tish ha reso Alberto più “umano” e pop tanto che da sempre è stato designato come sicuro vincitore di questa edizione e proprio su questo ha avuto da ridire Giordana Angi in settimana dicendosi poco pronta a rimanere inerte mentre lui si avvicina alla vittoria per volere dei professori palesemente schierai per lui. Proprio in settimana la cantante dei bianchi ha preso di mira il compagno in un primo momento dicendosi sicura di non volerlo sfidare (a differenza di quanto ha scelto di fare con Tish) e come se questo non bastasse, è andata all’attacco: “Secondo la commissione deve vincere Alberto. E va benissimo. Ma che facciamo allora? Ce ne andiamo tutti a casa? Per loro io me ne posso andare. Questo è. Non deve essere così scontato, altrimenti che sto a fare qua?”.

LOREDANA BERTE’ PRONTA A SACRIFICARLO?

Dopo quello che è successo nello scorso serale di Amici 2019, la decisione di Loredana Bertè di mettere con le spalle al muro i professori a favore del pubblico e del televoto ha creato non pochi scossoni in Alberto Urso. Il giudice del programma ha voluto proprio che l’ugola d’oro dei blu sia la pedina sacrificabile del serale di oggi convinta che al televoto lo scontro tra Alberto Urso e Jefeo finirà a favore del primo e questo le darà ragione, ma se così non fosse? Proprio Alberto Urso ha deciso di prendere posizione rispetto a quello che Loredana Bertè ha chiesto dopo la puntata di sabato: “Lei ha fatto una proposta ma io ho un pensiero ovvero che la ringrazio per la stima che mi ha dimostrato però penso che non debba sentirmi il numero uno, quello che vince tutto, in questo momento ci sono molti possibili vincitori, ci sono persone che stimo, e alla terza puntata mettere a rischio i veri talenti non mi sembra giusto. Al televoto c’è il rischio di andare via”.

ALBERTO URSO RISCHIA DI USCIRE?

Questo non significa che Alberto sia proprio contrario al televoto e che sia pronto ad accettarlo, in parte. Le parole di Alberto convincono anche i bianchi e la stessa Giordana rilancia: “Ti voterei guarda, ma sto qua dentro…”. Clicca qui per vedere il video del momento. La risposta di Loredana Bertè però non si è fatta attendere né ai danni dei professori e né ad Alberto Urso sottolineando il fatto che quello che l’ha indispettita non è la difesa del talento ma i sotterfugi e i giochi dei professori: “Mi dispiace ma i prof non hanno capito niente! Io non ce l’ho con Jefeo! Ce l’ho con i loro giochetti che vengono fatti a scapito del talento!”. Toccherà davvero al pubblico adesso mettersi in gioco anche se solo questa sera Maria De Filippi annuncerà le novità del regolamento facendo i nomi dei ragazzi che sono veramente a rischio o meno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA