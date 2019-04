Alessandra Tripoli in mutande a Ballando con le Stelle/ Video “Si strappa il vestito”

Incidente hot per Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle. La ballerina è rimasta in mutande durante l’esibizione con Ettore Bassi, con quest’ultimo che subito dopo si è preso la colpa. Il pubblico si alza in piedi per applaudire il Jive della coppia, che nonostante l’intoppo fa il pieno di consensi. Alessandra Tripoli se la ride, Ettore Bassi un po’ meno. L’attore è terrorizzato dalla giuria: “Qualcuno mi prenderà in giro per questa cosa”. Selvaggia Lucarelli, invece, lo esalta: “Per il momento sei il mio preferito”. Sulla Tripoli, Bassi si era così espresso prima di scendere in pista: “Alessandra è come un topolino imbizzarrito che corre di qua e di là. E’ perfettamente in contrasto con me. Io al contrario mi sono sempre visto come un elefante. Solido, piantato”. Sul fatto che Alessandra Tripoli sia rimasta in mutande, Canino commenta: “Peccato che in alcuni momenti sono scivolati, ma si sono ripresi subito”.

Alessandra Tripoli in slip a Ballando con le Stelle

Alessandra Tripoli è rimasta in mutande a Ballando con le Stelle durante l’esibizione con Ettore Bassi. Sui social è già partita la caccia al video, con i fan della coppia che hanno subito espresso vicinanza al duo. Su instagram tanti cuoricini e pollici in sù per la Tripoli, nonostante l’incidente hot. I giurati sono andati già oltre, soffermandosi su una prova a loro dire molto soddisfacente. Carolyn Smith: “Bellissima la coreografia. Lui non è stato solo a tempo, ma è stato anche musicale. La scivolata sui tacchi non è una cosa tanto facile”. Selvaggia Lucarelli fa eco alle parole di Carolyn: “Guarda, Ettore, i giurati seri, professionali, non possono esprimere le loro preferenze. Perciò io ti dico che preferisco te”. Ettore Bassi quasi si commuove. L’incidente di Alessandra Tripoli è già dimenticato.

I fan di Alessandra Tripoli ancora più “vicini” dopo il sexy incidente a Ballando con Le Stelle

Non ha fatto scandalo l’incidente hot di Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle. La ballerina si è così spiegata davanti ai giudici, discolpando il partner di ballo Ettore Bassi: “Le mutande? Mi si è strappato il vestito mentre ballavo”. Sui social intanto si susseguono i messaggi di sostegno da parte dei fan, che desiderano spingere la coppia verso l’alta classifica: “Siete i miei preferiti sin dalla prima puntata…anzi i miei preferiti senza ancora vedere gli altri” scrive un utente. “Bravi. Ettore però taglia i capelli corti come li avevi qualche anno fa..” suggerisce un internauta. E altri attestati di stima dopo la bella prova a Ballando con le Stelle: “Siete bravi e siete troppo belli”. “Ancora complimenti ad Alessandra Tripoli ed Ettore Bassi. Bravissimi”.

Visualizza questo post su Instagram Aiuto 😱 @ettorebassiofficial @alessandratripoli #BallandoConLeStelle Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle) in data: Apr 13, 2019 at 1:41 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA