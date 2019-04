ALESSANDRO HABER/ “Per me recitare è meglio che scopare!” (Verissimo)

Alessandro Haber ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Nato a Bologna il 19 gennaio del 1947, Haber è certamente uno degli attori di maggior talento del panorama italiano. La sua capacità di dare vita a personaggi ogni volta diversi, la sua versatilità e poliedricità sono forse figli dei diversi ambiti culturali respirati fin da bambino. Haber, infatti, fino all’età di 9 anni è rimasto in Israele, essendo suo padre un romeno di origine ebraica: la mamma, invece, era un’italiana di fede cattolica. La grande passione dell’attore è sempre stata la recitazione: le sue prime performance risalgono per sua stessa ammissione a quando aveva 5 anni. Intervistato qualche tempo fa da LifeGate, Haber si è spinto a:”Sono pazzo del mio lavoro, per me è come scopare, anzi è meglio per molti aspetti perché è una passione che non ti tradisce. Adesso poi è come se avessi molte donne: il cinema, il teatro, la musica. Uno splendido harem che non mi abbandona mai”.

ALESSANDRO HABER A VERISSIMO

La vita di Alessandro Haber è scandita certamente da due grandi amori: quello per le sue due donne, la moglie Antonella Bavaro e la figlia Celeste. La compagna dell’attore è 33 anni più giovane di lui, ma questo non gli ha impedito di innamorarsi e di mettere al mondo quella Celeste che oggi all’età di 14 anni è, come ama dire lo stesso attore, “l’unica donna che mi tiene in pugno”. In una recente intervista a La vita in diretta, Haber ha raccontato:”Nessuno avrebbe scommesso sulla mia paternità, nessuno, nemmeno io. Un amico mi ha detto che dovevo capire. (…) Le donne passano, l’amore passa, ma lei è una creatura mia, so che mi appartiene, lei lo sa”. Di recente l’unione con Antonella Bavaro è stata coronata anche da una splendida cerimonia di nozze: “Il matrimonio è stato meraviglioso, ho rivisto tutti gli amici che avevo perso in questi anni ed è stato bellissimo”. Quali dettagli di sé racconterà Haber nella sua intervista di oggi con Silvia Toffanin a Verissimo?

