Alvis/ Accetta la sfida di Jefeo e rischia, sarà il suo ultimo serale? (Amici 2019)

Il momento della verità per Alvis è arrivato. Il cantante dei bianchi per settimane non ha fatto altro che piangere e buttarsi giù convinto che l’esperienza ad Amici 2019 gli stesse sfuggendo di mano senza coglierla al 100% e adesso? Per lui è arrivato il momento di alzarsi e combattere e i fan sono già pronti a sostenerlo in quello che potrebbe essere il suo ultimo serale. Dimenticate le lacrime e i problemi, in settimana Alvis ha avuto modo di prendere una decisione importante dicendosi pronto ad accettare la sfida lanciata da Jefeo per capire chi dei due dovrà rimanere nella scuola e chi dovrà andare via. Tutto è nato dalla discussione con Loredana Bertè sconvolta dall’eliminazione di Ludovica e dal percorso di Jefeo, a suo dire molto più debole della cantante dai capelli blu. Proprio questo ha spinto il trapper a sfidare Alvis che ha accettato di scontrarsi con lui su un pezzo inedito e su una cover ma senza aiuto dell’auto-tune. Come andrà a finire lo scontro questa sera?

“UNA FERRARI CHE NON SI ESPRIME AL MASSIMO”

In settimana anche i professori hanno avuto modo di dire la propria su Alvis e il suo percorso nella scuola e il video con le loro dichiarazioni è arrivato dritto dritto in casetta. La prima a parlare è stata Veronica Peparini che trova sempre uguale il cantante dei bianchi: “Anche se lui e Mameli fanno cose carine rimangono sempre un po’ uguali e avendo Jefeo nella scuola, a mio gusto, lo preferisco”. Alvis è convinto che questo sia un gusto personale ma non si sente inferiore a Jefeo e per questo se la giocheranno sugli inediti. Alex Britti è convinto che l’asticella si stia alzando e quindi sia suo compito essere esigente: “Alvis deve mettersi sotto, studiare e deve essere più determinato e meno timido”. Il cantante trova questa critica molto costruttiva e la accetta convinto di poterlo fare. Dello stesso parere sembra essere Stash che lo ha paragonato ad una Ferrari ma il timore che lo frena potrebbe rovinare il suo percorso nella scuola, sarà questo il suo ultimo serale di Amici 2019? Clicca qui per vedere il video del momento e sentire tutti i commenti dei professori.

LA STRANA IDEA DI RICKY MARTIN

Proprio nell’ultimo daytime della settimana, quello che ha preceduto il serale di Amici 2019 in onda oggi, è stato Ricky Martin a regalare grandi soddisfazioni al pubblico e ai cantanti della squadra dei bianchi. Il direttore artistico è entrato nella casetta per parlare un po’ con loro e caricarli un po’. Il suo discorso si è soprattutto incentrato su Alvis e Mameli che devono essere pronti a mettersi in gioco sempre e comunque senza mai tirarsi indietro e senza avere paura di niente. Proprio per loro ha in mente qualcosa che non ha voluto rivelare davanti alle telecamere ma quando finalmente il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di sentirli ancora parlare, è venuto a galla che i tre hanno preparato qualcosa che potrebbe sorprendere tutti lasciandolo di stucco. Ricky Martin è convinto che Alvis possa fare bene e che l’introduzione del voto del pubblico non può che essere salutare per il programma.



