Amici 2019 Serale Ed.18/ Eliminato e diretta 13 Aprile: a rischio Alvis e Tish?

AMICI SERALE 2019, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 13 APRILE

Terzo appuntamento con il serale di Amici 2019. Questa sera, a partire dalle 21.15, Maria De Filippi torna con una nuova sfida tra squadra Bianca e quella Blu. Ricordiamo che i ragazzi rimasti in gara sono: Mameli, Umberto, Rafael, Giordana e Alvis per i Bianchi; Jefeo, Tish, Alberto, Valentina e Vincenzo per i Blu. Una puntata che ci riserverà però molte sorprese. In settimana sono infatti accadute tante cose che hanno creato grande discussione nelle due casette ma anche tra i professori. La prima, e più importante, è la proposta rivoluzionaria avanzata da Loredana Berté. La cantante e giudice speciale del serale di Amici 2019, ha chiesto che tutta la prima manche venisse giudicata dal pubblico a casa (terza prova compresa) e che, per i Blu, non si esibisca Jefeo. Questo per dimostrare che il trapper non porta voti alla squadra ma, anzi, la danneggia.

LA PROPOSTA DI LOREDANA BERTÈ DI VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO DI AMICI 2019 SARÀ ACCETTATA?

Solo questa sera, nel corso della terza puntata del serale di Amici 2019, scopriremo però se la produzione ha accettato la proposta di Loredana Berté con tutte le sue conseguenze. Infatti, qualora i Blu, guidati da Vittorio Grigolo, vincessero contro i Bianchi guidati da Ricky Martin, come crede la cantante, anche la seconda manche sarebbe giudicata dal pubblico a casa e non dai professori, che non favorirebbero (a suo dire) il talento, prediligendo altri fattori. Questo manderebbe in eliminazione di conseguenza Jefeo. Ma è stata ancora una volta Loredana Berté a proporre ai ragazzi delle due squadre delle “Prove proibitive”. I cantanti dovranno infatti studiare, e forse esibirsi, su due canzoni da lei scelte: “Vacanze romane” dei Matia Bazar e “Sei bellissima”, suo noto brano.

LE SFIDE DIRETTE CHIESTE DAI RAGAZZI DI AMICI

E se questo non bastasse, questa sera, al serale di Amici 2019, potrebbero aver luogo sfide dirette chieste proprio dai ragazzi delle due squadre. Gli scontri tra Bianchi e Blu non si sono arrestati e alcuni di loro hanno chiesto sfide dirette. La prima è stata Giordana, che chiede di essere messa in sfida con Tish (con la quale è ormai noto che non c’è grande simpatia). Anche Jefeo ha però chiesto una sfida diretta con Alvis su due brani: una cover e un proprio pezzo. Rafael ha invece chiesto una sfida diretta con Vincenzo, con il quale non sono mancate frecciatine a distanza.

SORPRESE E OSPITI DEL TERZO SERALE DI AMICI 2019

Due manche e tanti ospiti nella nuova puntata del serale di Amici 2019. Ricky Martin e Vittorio Grigolo sono pronti a guidare la propria squadra in una puntata non proprio facile, che porterà all’eliminazione di un altro allievo. Ospiti d’eccezione questa sera: i ragazzi avranno infatti l’occasione di esibirsi con Ornella Vanoni e con Il Volo. Tra una manche e l’altra non mancherà la simpatica intrusione di Pio e Amedeo ma arriveranno anche momenti molto emozionanti. Due ragazzi, uno della squadra Bianca e uno di quella Blu, avranno la possibilità di riabbracciare una persona cara, alla fine di una bellissima ed emozionante sorpresa in studio. Appuntamento a questa sera su Canale 5 alle 21.15 circa con Amici 2019.



