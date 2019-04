Angelo Russo e Anastasia Kuzmina/ Video: “Una sorpresa…” (Ballando con le Stelle)

Angelo Russo e Anastasia Kuzmina si sono esibiti a Ballando con le Stelle 2019 con un Boogie sulle note di “A luna in mezzo ‘o mare”. La loro performance, priva degli errori della puntata precedente, ha messo in evidenza tutte le doti del concorrente, che questa volta, magistralmente guidato dalla sua compagna di avventura, ha ricevuto numerosi consensi. E se da una parte c’è chi, dalla giuria, ha gridato al miracolo, dall’altra c’è chi non ha potuto fare a meno di sottolineare le doti del ballerino, capace di seguire il ritmo e dar vita a coreografie degne di nota. A contribuire al nuovo successo dell’amato agente di polizia di Montalbano, Agatino Catarella, è stata probabilmente la presenza in sala della figlia Leandra, che, poco prima che l’esibizione avesse inizio, gli ha donato un piccolo talismano: “Mi ha detto papà, ti ho portato un portafortuna, ma non potevo indossarlo e l’ho messo in tasca – ha detto l’attore – Lei è la mia musa”.

Guillermo Mariotto: “Miracolo!”

Con un punteggio di 39 punti, Angelo Russo e Anastasia Kuzmina hanno conquistato il quinto posto della classifica definitiva di Ballando con le Stelle 2019. Tra i più vivaci sostenitori della loro esibizione troviamo Guillermo Mariotto, che ha visto qualcosa di prodigioso nella performance del concorrente: “Miracolo, un miracolo alla seconda puntata di Ballando con le stelle – ha esclamato il giurato – veramente, mi hai lasciato senza parole, solo miracolo posso dire. Però, riguardo la faccenda dei chili e tutte quelle storie lì – ha aggiunto Mariotto – non credo che neanche alla decima puntata sarai filiforme”, ma in fondo, ha concluso, “i chili in più non tolgono nulla al ritmo, bisogna saper gestire la pancia”. Dello stesso parere anche Carolyn Smith, secondo la quale l’attore ha ritmo e “il discorso del peso non c’etra niente con i ballerini”.

I voti della giuria ad Angelo Russo e Anastasia Kuzmina

Anche Selvaggia Lucarelli ha lodato l’esibizione realizzata a Ballando con le Stelle 2019 da Angelo Russo e Anastasia Kuzmina. Il giudice ha apprezzato, in particolare, la scelta di ricorrere a una narrazione fumettistica, ma a catturare la sua attenzione è stato soprattutto il ritmo del concorrente: “Non so se era la gravità lunare che vi ha resi così leggeri, ma sembrava un altro”, ha ammesso la giornalista riferendosi ai movimenti di Angelo Russo. “Adesso smettiamola”, ha poi aggiunto la Lucarelli, condannando i continui riferimenti alla dieta del concorrente, “non è un uomo di 120 chili, le tue gambe sembravano leggerissime, se ti guardavo dalla vita in giù sembravi un ballerino di 30 chili”. Dello stesso parere Fabio Canino: “Sono l’unico italiano che non ha mai visto Montalbano, per cui non capito il credito che avevi di simpatia, ma stasera ho capito: perché, sei proprio simpatico tu”. I voti della giuria sono i seguenti, Ivan Zazzaroni 8, Fabio Canino 8 Carolyn Smith 7, Selvaggia Lucarelli 9, Guillermo Mariotto 7. A seguire il video dell’esibizione.

Video, Angelo Russo e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2019

