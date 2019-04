Antonella Bavaro moglie di Alessandro Haber/ Quando la differenza d’età non conta

Alessandro Haber lo scorso anno si è sposato con Antonella Bavaro, anche lei attrice, ma molto più giovane di lui. Se Haber è nato infatti a Bologna nel 1947, e ha dunque 72 anni, la differenza d’età rispetto alla moglie Antonella è di 33 anni, visto che la donna ha compiuto meno di un mese fa 39 anni. Questo importante gap generazionale non ha impedito ai due di innamorarsi e di mettere al mondo una figlia, Celeste, che oggi ha 14 anni. Sono proprio Antonella e Celeste le due grandi donne della vita di Alessandro Haber che sarà uno degli ospiti della puntata di oggi di Verissimo in onda su Canale 5 come ogni sabato pomeriggio. Chissà se Silvia Toffanin parlerà con questo attore di grande talento anche della sua vita privata.

CHI E’ ANTONELLA BAVARO LA MOGLIE DI ALESSANDRO HABER

Di Antonella Bavaro, moglie di Alessandro Haber, l’attore ha parlato qualche mese fa in una bella intervista concessa a La Repubblica. Gli amanti degli aneddoti saranno curiosi di conoscere come sia nato l’amore tra i due, un sentimento che dura ormai da 17 anni, se la memoria non ha giocato un brutto scherzo ad Alessandro Haber:”Nel 2002, o 2003 non vorrei sbagliare, facevo uno spettacolo d’estate, e non è una cosa che amo fare, ma avevo accettato perché era un’opera scritta da Albertazzi, Pilato Sempre, vista da giovane e amata molto. A fine recita, a Barletta, mi si avvicinano per farmi i complimenti una madre con figlia, bellissima. Da marpione la invito a cena e, per farla breve, ci innamoriamo. Lei è Antonella Bavaro, attrice anche lei; mi ha dato una figlia che ha 14 anni e si chiama Celeste. Loro adesso sono a Giovinazzo, dalla nonna, e le raggiungerò lì. Io e Antonella non stiamo più insieme, ma siamo molto legati: è come se avessi due figlie, una di 14 e una di 40. Ci vogliamo bene, ed è per questo che il 14 settembre ci sposiamo: sarà una festa con gli amici, a Roma. Le devo molto, mi ha regalato una figlia meravigliosa: la paternità mi ha salvato la vita”.

