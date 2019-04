Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi/ Video: “Senza tecnica!” (Ballando con le Stelle)

La coppia formata da Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi si è esibita, nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 14, con un Boogie sulle note di “Il ribelle”. Per la performance, l’ex politico ha dato fondo a tutte le sue energie, anche con lo scopo di dedicare lo spettacolo a tutti gli abruzzesi a 10 anni dal tragico terremoto dell’Aquila; ma il risultato non ha convinto la giuria, che ha bocciato, ancora una volta, la sua esibizione. A salvarlo dal fondo della classifica, il prezioso tesoretto conquistato da Gabriel Batistuta, che gli ha permesso di conquistare un totale di 37 punti e un più che soddisfacente sesto posto in classifica. Riuscirà a cavarsela anche questa sera? Di seguito, i voti che la giuria ha assegnato alla sua esibizione: Ivan Zazzaroni, voto 3; Fabio Canino, voto 3; Carolyn Smith, voto 3; Selvaggia Lucarelli, voto 5; Guillermo Mariotto, voto 0.

Antonio Razzi, “Look da sultano del Brunei”

Sull’ultima performance di Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi a Ballando con le Stelle 14 la giuria ha avuto poco da dire: il concorrente ha realizzato infatti una coreografia divertente, ma anche questa volta priva di qualsiasi tipo di tecnica o talento. Forse per questo il parere del parterre si è concentrato sulla mise di colore fucsia sfoggiata dal ballerino, un vestito, secondo Fabio Canino, “da sultano del Brunei” accompagnato da “capelli un po’ anni ’70, da barbiere dove i ragazzini andavano a vedere i giornali porno”. Per quanto riguarda il talento e, di conseguenza, l’esibizione, il giurato ha confermato che “il ballo non c’è”, scusandosi soprattutto con tutti i fan di Razzi che seguono le sue gesta da tutto il mondo. Le critiche non hanno però scalfito l’ex politico, che qualche giorno prima aveva ricevuto i complimenti da uno spettatore d’eccezione: “Ho avuto la telefonata di Vittorio Sgarbi, mi ha detto sei stato fenomenale”.

“Refrattario alle critiche”

La giuria non ha gradito l’esibizione Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi a Ballando con le Stelle, ma non ha potuto fare e meno di sottolineare i numerosi talenti sfoggiati, nel corso delle prime due puntate, dal concorrente. Notando il suo lato Kitsch, inteso “come forma d’arte”, Guillermo Mariotto ha ammesso in particolare che l’aspirante ballerino potrebbe stare “benissimo come installazione a casa di D’Agostino (Roberto, ndr, fondatore di Dagospia)”, mentre Selvaggia Lucarelli, con un divertente botta e risposta, ha evidenziato le sue doti da cacciatore “di donne” e la sua capacità di arrivare laddove nessuno aveva mai osato spingersi: “sei il primo che mi ha zittito”. Per la Bruzzone, invece, Razzi è “totalmente refrattario a ogni tipo di critica” e “qualsiasi tipo di atteggiamento possa avere la giuria, anche il più sadico, il più nefasto, con lui non attecchirà mai”. A seguire, il video della puntata.

Video, Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi a Ballando con le Stelle 2019





