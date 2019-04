BALLANDO CON LE STELLE 2019/ Eliminato e diretta: Mara Venier e Bastianich ospiti

Dopo il grande successo ottenuto con la seconda puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 4.574.000 spettatori pari al 20.5% di share vincendo la gara degli ascolti con Amici di Maria De Filippi, sabato 13 aprile, alle 20.35 su Raiuno, Ballando con le stelle 2019, torna in onda con la terza puntata. Milly Carlucci, nonostante il piccolo incidente, sarà al suo posto per condurre la gara tra i concorrenti che è già entrata nel vivo. Ad affiancarla ci sarà, come sempre, Paolo Belli mentre non mancheranno le incursioni di Robozao e di Roberta Bruzzone che, anche nella quattordicesima edizione, rappresenta la voce a bordo campo, pronta a commentare le varie esibizioni difendendo anche i ballerini dai giudizi, a volte critici, della giuria. Nella scorsa puntata, è andata in scena la prima eliminazione. Ad abbandonare la gara sono stati i fratelli Kevin e Jonathan Sampaio e la loro maestra Lucrezia Lando che, tuttavia, potranno rientrare in gioco nelle prossime settimane con il ripescaggio.

BALLANDO CON LE STELLE 2019: LA GARA

Rotto il ghiaccio, per le coppie in gara è arrivato il momento di fare sul serio per conquistare la giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith che, anche la scorsa puntata, oltre a premiare le coppie migliori, hanno massacrato quelle giudicate allergiche al ballo. A conquistare i consensi dei giudici, la settimana scorsa, è stata la coppia formata da Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, artefici di un bellissimo walzer. A conquistare il primo posto della classifica, invece, è stata è l’attrice Milena Vukotic che, insieme al suo maestro Simone Di Pasquale, ha reso omaggio a Paolo Villaggio in un elegante boogie sulle note di Ballata di Fantozzi. Chi, invece, è stata massacrata da Antonio Canino è stata la coppia formata da Marzia Roncacci e Samuel Peron: «Sembrava la convention di una grande azienda in cui viene chiamato un corpo di ballo professionista e la moglie del direttore generale vuole ballare per forza…».

CONCORRENTI IN GARA BALLANDO CON LE STELLE 2019

Dopo l’eliminazione di Kevin e Jonathan Sampaio, questa sera, a scendere sulla pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico saranno: Manuela Arcuri e Luca Favilla; Ettore Bassi e Alessandra Tripoli; Milena Vukotic e Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro; Enrico Lo Verso eSamanta Togni; Dani Osvaldo e Veera Kinnunen; Angelo Russo e Anastasia Kuzmina; Lasse Lokken Matberg e Sara Di Vaira; Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi; Marzia Roncacci e Samuel Peron; Marco Leonardi e Mia Gabusi. Tutte le esibizioni saranno accompagnate dalla musica della Big Band e saranno giudicate dalla giuria, ma l’ultima parola spetterà al pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto.

BALLANDO CON LE STELLE 2019: MARA VENIER E JOE BASTIANICH BALLERINI PER UNA NOTTE

Non uno, ma due ballerini per una notte nella terza puntata di Ballando con le stelle 2019. Dopo aver ricevuto l’invito in diretta da Milly Carlucci, a scendere in pista sarà Mara Venier. Con lei ci sarà anche l’imprenditore, musicista e giudice di Masterchef Italia, Joe Bastianich. Entrambi saranno chiamati a compiere un vero e proprio tour de force per imparare la coreografia ed esibirsi davanti alla giuria che giudicherà poi la performance. I tesoretti conquistato dai ballerini per una notte serviranno a migliorare la classifica di una o due coppie in gara. A decidere a chi assegnare i tesoretti sarà Alberto Matano. Importante, poi, sarà anche il tesoretto social, assegnato dai like degli utenti dei social.



