Beppe Vessicchio ricopre un ruolo molto particolare nel serale di Amici di Maria De Filippi, una novità che ha raccontato con grande entusiasmo ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni. Il maestro ha specificato: “La mia postazione è privilegiata, meglio di un posto in prima fila. A cosa servono i monitor? Se dovessimo riscontrare delle irregolarità possiamo segnalarle in tempo reale al tecnico video di fianco a noi. Questo estrapola il frammento da far riesaminare dalla commissione lì per lì in studio. Sempre che il verdetto sia in contraddizione con ciò che abbiamo rilevato, altrimenti non interveniamo”. Vessicchio spiega che Maria De Filippi l’ha convinto sottolineandole come crede molto nei ragazzi ammessi alla fase Serale. La donna ha mostrato grande entusiasmo per questa nuova edizione del programma che va in onda dal 2001 e a raccontare questo è proprio il maestro.

Beppe Vessicchio: “Io il Var di Amici di Maria De Filippi, ma…”

Di Amici si parla con grande piacere insieme a Beppe Vessicchio, intervistato in vista dell’appuntamento serale di sabato 13 aprile 2019 da Tv, Sorrisi e Canzoni. Questi ha raccontato alcune delle sue emozioni: “Ad Amici ho diretto per tanti anni. Poi abbiamo di comune accordo voltato pagina. Maria De Filippi sa bene che anche io non ricalcherei gli stessi passi. Ho dei nuovi progetti e nuove mete legate alla musicoterapia un ambito che mi fa sentire davvero molto realizzato“. Vessicchio specifica poi come porterà avanti il suo lavoro allo Zecchino d’oro dove ha deciso di investire davvero molta della sua attenzione. Non manca ovviamente una domanda su Sanremo: “Quest’anno sono mancato perché non ho collaborato a nessun progetto tra quelli in gara. Perché io avessi una chance avrebbero dovuto concorrere i miei pomodori!“.

La vita privata

Beppe Vessicchio racconta ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni anche degli elementi della sua vita privata. Cosa fa nel tempo libero? Sogna, compone, cucina, innaffia qualche pianta e prova a pensare a qualcosa che lo stupisca. Sulla moglie Enrica, la figlia Alessia e la nipote Teresa aggiunge: “Le donne di casa si lamentano sempre perché non avviso quando sono in televisione. Io non mi rivedo perché mi imbarazza. Se casualmente mi capita sotto gli occhi, cambio addirittura canale. Un mese fa sono diventato bisnonno quindi in questo periodo ho soprattutto voglia di ammirare la piccola Alice il più possibile. Correrei per andare da lei”. Parole da uomo e da professionista in un intreccio indissolubile che va avanti ormai da anni e che accompagnerà anche questa edizione di Amici.



