Celeste, figlia di Alessandro Haber/ “Mi ha regalato il senso della vita” (Verissimo)

“Nessuno avrebbe scommesso sulla mia paternità, neppure io”. Sono queste le parole di Alessandro Haber, oggi tra gli ospiti di Verissimo, quando si inizia a parlare di sua figlia Celeste. Oggi 15enne, Celeste Haber è nata dal rapporto, oggi finito, con Antonella Bavaro. “Lei è una creatura che è mia. So che mi appartiene, che farei qualsiasi cosa per lei.” ha ammesso l’attore che, a Silvia Toffanin, ha poi raccontato come l’arrivo di sua figlia abbia letteralmente cambiato la sua vita. “Io ho sempre pensato molto egoisticamente a me stesso, poi però cominciavo a sentirmi un po’ arido. Tutto questo lavoro, va bene… ma sentivo che mi mancava qualcosa. Poi ho scoperto che era la paternità che mancava. Se avessi potuto mettermi incinta, per assurdo, l’avrei fatto.” D’altronde, Celeste è arrivata quando Haber aveva già 57 anni.

“Mia figlia Celeste ha tanto talento”

Nello studio di Verissimo, Alessandro Haber continua raccontando il bellissimo dono ricevuto dalla vita: sua figlia Celeste. “Dare la vita è una cosa unica, straordinaria. – svela – E Antonella è una madre meravigliosa, mi ha regalato questa cosa… un regalo. Oggi non stiamo più insieme ma ci vogliamo un bene grande.” Così svela qualche dettaglio del rapporto con la sua bambina: “Celeste mi ha regalato il senso della vita. Io però non son capace a fare il padre, non riesco a dirle di no. Lei fa di me quello che vuole.” ammette senza peli sulla lingua. “Io credo che abbia talento in questo mondo e credo che esploderà prima o poi. Mi piacerebbe tanto.” conclude.

