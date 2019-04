Cristian Imparato, Grande Fratello 2019/ “Sono stato a letto con uomini sposati”

Il Grande Fratello 2019 non ha ancora compiuto la sua prima settimana ma in questa settimana è già successo di tutto e spesso tutto questo ha avuto che fare proprio con Cristian Imparato. L’ex ugola d’oro di Io Canto in questi giorni si è lasciato andare parlando a ruota libera di tutto quello che è successo nella sua vita ma, soprattutto, della sua sessualità. Il sicialino ha iniziato la settimana confermando il fatto di essere gay ma anche di non voler andare in giro a dire la sua su questo visto che un eterosessuale non va in tv a dire sono etero. Il discorso non fa una piega se non fosse che lui ha fatto lo stesso parlando della sua sessualità in tv, al Grande Fratello 16, e che adesso tutto quello che ha rivelato diventerà argomento di una puntata in prima serata. Il pubblico non lo trova molto sincero ma alcuni hanno apprezzato questo suo modo di affrontare le cose senza mai essere isterico e protagonista, ma cosa succederà con le ultime verità venute a galla?

CRISTIAN IMPARATO E LE RIVELAZIONI HOT AL GRANDE FRATELLO 2019

Cristian Imparato nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello 2019 ha preso la parola per parlare della sua vita sessuale e di alcune esperienze avute con degli uomini sposati. Il gieffino è convinto che ci siano tante sfumature diverse e che non ci sia bisogno di etichettare tutto: “Ho avuto esperienze di tutti i tipi, ho visto in giro cose assurde. Sapete quanti etero in realtà poi vanno con gli uomini? Ragazzi è pieno. Vi dico anche un segreto, ho passato dei momenti con degli uomini sposati. Mi è successo almeno tre volte”. Il gieffino siciliano conferma anche che in un primo momento tutto questo gli piaceva e quasi lo lusingava che questi uomini scegliessero lui mettendo da parte le loro mogli ma poi tutto è cambiato: “Questo uomo mi diceva ‘non scrivermi qui che legge mia moglie’. Io non voglio più questo genere di esperienze, faccio del male a me e anche a queste donne. Se ti piaccio lasci la moglie e stai con me, basta”.

