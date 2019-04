Dani Osvaldo e Veera Kinnunen/ Video: “È veramente bello…” (Ballando con le Stelle)

Ancora un grande successo per la copia formata da Dani Osvaldo e Veera Kinnunen: i due ballerini di Ballando con le Stelle 2019 si sono fatti notare, ancora una volta, esibendosi sulle note di una sensualissima Salsa, realizzata sulle note di “La gozadera”. La loro performance, priva di errori evidenti a un occhio poco esperto e forte di una carica emotiva senza precedenti, ha infatti conquistato un totale di 43 preziosissimi punti, che li ha condotti al terzo posto della classifica definitiva, poco più in basso alla favorita suor Cristina. L’ex calciatore si conferma quindi uno dei concorrenti più talentuosi della nuova stagione dello show, ma riuscirà a conquistare anche questa sera un nuovo successo? In attesa di scoprirlo, ecco i voti ricevuto dal parterre nella puntata di sabato scorso: Ivan Zazzaroni, voto 10; Fabio Canino, voto 9; Carolyn Smith, voto 7; Selvaggia Lucarelli, voto 9; Guillermo Mariotto, voto 8.

“Dani Osvaldo? Ha tirato un rigore a porta vuota”

Come ampiamente dimostrato dai voti dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2019, una delle fan più accanite di Dani Osvaldo e Veera Kinnunen è la coreografa e presidentessa di giuria Carolyn Smith: “ho detto l’altra settimana che sei pericoloso”, ha sottolineato la ballerina, che pur avendo notato nella coreografia una “salsa molto basilare”, il risultato finale è stato “veramente bello”. Per la Smith, inoltre, l’ex calciatore argentino è un po’ come un kamikaze, che si butta con disinvoltura “ed è veramente bello”, ma dal suo punto di vista “tutti i calciatori hanno la possibilità di diventare ballerini”, col chiaro intento di sottolineare le sue doti innate per il ballo. Dello stesso parere anche l’altro giudice, Ivan Zazzaroni, secondo il quale Dani Osvaldo “ha tirato un rigore a porta vuota” grazie a Vera, che ha messo in evidenza tutte le sue caratteristiche artistiche, realizzando semplicemente “una Salsa classica”.

“Divertente e disinvolto”

L’esibizione di Dani Osvaldo e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2019 ha scatenato, ancora una volta, l’ironia di Selvaggia Lucarelli. L’irriverente giudice del parterre, evidentemente rapita dalle straordinarie doti del artistiche concorrente, ha evitato accuratamente di formulare il suo pensiero, tirando in ballo “una crisi famigliare che è durata sei giorni”, dopo i complimenti fatti nella settimana precedente. “Lui non l’ho visto, non mi sono neanche accorta che ci fosse”, ha precisato con un pizzico di ironia la giornalista, mentre Fabio Canino, dalla sua “posizione privilegiata”, non ha potuto fare a meno di notare come l’ex calciatore argentino fosse “disinvolto, divertente e disinvolto, che è molto meglio che fare i passi precisi”. A seguire, il video dell’esibizione realizzata dai due concorrenti nell’ultima puntata di Ballando.

Video, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle





