DEANNA BASTIANICH, MOGLIE DI JOE/ “E’ una donna generosa e riservata”

Deanna Bastianich è la moglie di Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo tra gli ospiti della terza puntata di Ballando con le Stelle 2019 in onda sabato 13 aprile in prima serata su Rai1. Il giudice di MasterChef, infatti, è pronto a scendere sulla pista da ballo di Ballando 2019 come ballerino per una notte, ma questa volta senza la sua amatissima compagna. Una storia d’amore importante quella con Deanna che ha sposato nel 1995. Un matrimonio da cui sono nati tre splendidi figli: Olivia, Miles ed Ethan, che vivono in America con la madre. “Ai miei figli dico sempre di trovare una passione e seguirla, nessuno di loro sembra sia interessato alla ristorazione, forse al più piccolo Ethan piace fare il figo nei ristoranti, magari comincia da lì” racconta il giudice di MasterChef.

Chi è Deanna Bastianich, moglie di Joe

Il matrimonio tra Deanna Bastianich e Joe Bastianich non è stato sempre rosa e fiori. “Siamo insieme da più o meno 25 anni, puoi toglierne qualcuno quando c’ha buttato fuori casa, io e il cane, ma sono tornato” racconta il giudice di MasterChef durante l’intervista a Verissimo. “Tutte le cose belle costano. La mia famiglia ha deciso di investire sul mio successo in tv, ma questo ha significato che sono stato meno a casa, c’ero e non c’ero. Non ti viene dato niente gratis” sottolinea l’imprenditore italiano che, dopo un momento di grande difficoltà ha detto: “ma ora è orgoglioso del successo ottenuto “In Italia è percepito come brutto avere successo, in America se uno ha successo gli altri sono contenti per lui”. La storia d’amore con Deanna ha subito un contraccolpo quando Joe ha cominciato a viaggiare sempre più spesso per lavoro: “dopo aver passato 15 anni a casa sono sparito, ho cominciato a dividermi tra Los Angeles, New York e l’Italia. Abitando fuori almeno cinque-sei mesi l’anno la situazione si è complicata, abbiamo avuto profondi momenti di crisi, non è mai facile vivere lontani. E di certo le foto uscite sulla stampa non hanno aiutato”. Bastianich, infatti, è stato fotografato con Nadia Toffa e Roberta Ruiu delle Lollipop, ma il giudice precisa: “Le persone con cui sono stato fotografato erano solo amiche, le immagini sono state fraintese”.

Joe Bastianich: “Deanna Damiano è una donna generosa e riservata”

Su Deanne Damiano Bastianich si conosce molto poco: è una donna schiva, riservata e non interessata al mondo dello spettacolo e del gossip. “Lei è una donna generosa è molto riservata” racconta Joe Bastianich, che durante un’intervista racconta: “cerco di rispettare le sue esigenze tenendola fuori da interviste e incontri pubblici. Lei non farebbe mai tv. Ci rispettiamo, lei cerca di darmi lo spazio di cui ho bisogno”. Nonostante la crisi, oggi le cose tra Deanna e Joe vanno alla grande: “comunque, per quanto sparpagliata, la nostra è rimasta una famiglia molto unita”.

