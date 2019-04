Enrico Lo Verso e Samanta Togni/ Video: “C’è da lavorare” (Ballando con le Stelle)

Enrico Lo Verso e Samanta Togni non sono riusciti a conquistare fino in fondo la giuria di Ballando con le Stelle 2019 e, dopo due esibizioni dal debutto, l’attore fatica ancora a trovare la chiave più giusta per accompagnare la sua partner. La giuria, da parte sua, non perde occasione di sottolineare ogni più piccola imprecisione, e neanche la Rumba sulle note de “I tuoi particolari”, realizzata nella puntata di sabato scorso, è riuscita a cambiare le carte in tavola. Tuttavia, la coppia ha potuto contare sul prezioso tesoretto conquistato da Gabriel Batistuta, che in aggiunta al punteggio accumulato dalle votazioni dei giurati, li ha visti raggiungere un totale di 37 punti e conquistare il sesto posto in classifica. Di seguito, i voti che la giuria ha riservato all’attore nel corso dell’ultima puntata: Ivan Zazzaroni, voto 5; Fabio Canino, voto 5; Carolyn Smith, voto 3; Selvaggia Lucarelli, voto 6; Guillermo Mariotto, voto 4.

Enrico Lo Verso, “Mi diverte tantissimo”

Enrico Lo Verso e Samanta Togni non hanno ancora trovato la sintonia giusta per conquistare un posto di primo piano a Ballando con le Stelle 2019; ma l’attore non ha dubbi: esibirsi al fianco di una professionista come la Togni è un onore per pochi. “Mi diverte tantissimo – ha ammesso l’attore – mi scarica. Ballare con lei è bello perché sei libero, ma non completamente. Per cui – ha aggiunto – appena muovi il piede in modo diverso, lei ti guarda e ha una reazione come se ‘sbaglierei’ un congiuntivo”. Una caratteristica, quella della ballerina e coreografa, sottolineata anche dal parterre, dove un poco convinto Ivan Zazzaroni, pur apprezzando la Rumba “per certe note piacevolissima” realizzata dai due concorrenti, ha notato che “Samanta ha dato il massimo”, ma ha “lasciato la cornice” al suo partner. Riuscirà la coppia di ballerini a correggere il tiro nella performance di questa sera?

“Più convinto e convincente”

Dopo il lieve flop della prima puntata, alcuni membri del parterre di Ballando con le Stelle 2019 hanno notato qualche piccolo miglioramento nell’esibizione di Enrico Lo Verso e Samanta Togni. Per Roberta Bruzzone, in particolare, l’attore si è finalmente mostrato “in maniera molto più convinta e convincente”, anche se Samantha Togni, probabilmente spaventata dalla possibilità di uscire, “è andata in modalità protezione totale”, accompagnando e tutelando il suo partner di ballo. La coreografa, però, ha precisato che ogni elemento portato in scena non sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo di Lo Verso; parole confermate anche da Carolyn Smith, secondo la quale l’attore è stato prezioso nell’accompagnare Samanta Togni nelle prese: “Non è una cosa facile sollevare – ha sottolineato infatti la coreografa – La tecnica che conosco io non c’è, devi lavorare tanto, ma per il resto devo dire che ti sei svegliato”. A seguire, il video della loro esibizione.

Video, la rumba di Enrico Lo Verso e Samantha Togni





© RIPRODUZIONE RISERVATA