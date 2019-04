Ettore Bassi e Alessandra Tripoli/ Video: “Una coppia vera” (Ballando con le Stelle)

Grande successo per Ettore Bassi e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle 2019. La coppia si è esibita con un valzer perfetto sulle note di “Never enough” e, dopo aver totalizzato ben 48 punti, ha conquistato, di fatto, il secondo posto nella classifica definitiva. I due ballerini hanno acquisito, infatti, quella consapevolezza di coppia necessaria a realizzare delle coreografie vincenti, come sottolineato diverse volta dai membri del parterre. E le prime vere soddisfazioni sono arrivate proprio dalla giuria, che ha premiato la capacità dell’attore di riuscire a guidare la sua più talentuosa partner senza scomparire, oltre alla loro nuova sintonia. Di seguito i voti che il parterre dello show di Rai 1 ha assegnato ai due concorrenti. Ivan Zazzaroni, voto 10; Fabio Canino, voto 9; Carolyn Smith, voto 9; Selvaggia Lucarelli, voto 10; Guillermo Mariotto, voto 10.

Ettore Bassi, “Sei l’angelo di questa edizione”

“Tripoli usa le maniere forti, ma io ho deciso che non cedo”: sono queste le parole con le quali Ettore Bassi ha commentato la sua nuova consapevolezza al fianco di Alessandra Tripoli. La loro ultima performance è stata infatti apprezzata dalla giuria, che ha evidenziato, soprattutto, i numerosi talenti dell’attore. “Tu sei un uomo aggraziato e la grazia, in un uomo, è una cosa di questi tempi molto rara”, ha spiegato Guillermo Mariotto, “Quindi per me da oggi, dopo che ho visto come guardavi, come ti muovevi, leggermente, guardando la Tripoli, che è tutto dire, sei l’angelo di questa edizione”. Dello stesso parere anche Ivan Zazzaroni, che ha visto nella loro performance una delle più interessanti mai realizzate: “Sei stato semplicemente fantastico, ma a parte la leggerezza con la quale hai ballato – ha ammesso il giornalista e conduttore – hai fatto sparire la Tripoli, che non succede mai. Si vedeva soltanto il concorrente”.

Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, “La prima vera coppia di Ballando con le Stelle”

Parere favorevole, per Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, anche da parte di Carolyn Smit, secondo la quale la loro “è una coppia fantastica” ed “è la prima coppia vera di Ballando con le Stelle”. La coreografa e presidentessa della giuria ha ammesso inoltre che “non è facile stare accanto a lei (ad Alessandra Tripoli, ndr), è una rompiscatole, la conosco da anni”, ma insieme stanno facendo un ottimo lavoro, che potrebbe regalare al concorrente ancora molte soddisfazioni. Selvaggia Lucarelli, però, ha preferito frenare gli entusiasmi e, scomodando il motto nato dal titolo di un famoso film, “gli uomini si innamorano delle bionde, ma poi sposano le brune”, ha paragonato l’attore a un altro talentuoso concorrente, il calciatore argentino Dani Osvaldo: “nella vita ci sono gli Osvaldo e gli anti Osvaldo […] Ecco, le donne si innamorano di Osvaldo, poi sposano gli Ettore. Tu – ha aggiunto infine – hai un bel percorso davanti, come si dice nei reality”.

Video, Ettore Bassi e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle 2019

