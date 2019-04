Fabio Canino/ Quella frecciatina a Marzia Roncacci (Ballando con le stelle)

Fabio Canino non ha usato mezzi termini per esprimere il proprio disappunto a Ballando con le Stelle 2019. Il giudice non crede che Antonio Razzi sia in grado di migliorare, anche se c’è stato una lieve trasformazione positiva. Diversa invece la reazione di fronte alla nuova esibizione di Suor Cristina, ancora una volta osannata dal giudice. Il messaggio che trasmette agli spettatori a casa è molto forte ed a Canino in particolare è piaciuta anche la confessione della religiosa riguardo al periodo buio vissuto in passato. Subito dopo aver ottenuto successo con il canto, Suor Cristina è entrata infatti in crisi per l’eccesso di popolarità e per il forte contrasto con la sua fede. Dubbi però chiariti strada facendo e grazie al sostegno delle consorelle: il giudice ha apprezzato questo suo lato fragile, questa volontà di non adottare filtri e parlare anche di un tema così delicato.

Fabio Canino boccia Marzia Roncacci

Classe e ironia: sono queste le qualità che i fan di Ballando con le Stelle 2019 riconoscono a Fabio Canino. Il giudice infatti si è dimostrato delicato nell’esprimere i propri verdetti nell’ultima puntata, senza mai sconfinare, almeno per ora, verso la critica accesa. In questo momento il clima è disteso anche fra gli stessi giurati ed anche se non è detta l’ultima parola, Canino contribuisce a rendere il clima più sereno. L’unico neo è rappresentato dal commento diretto a Marzia Roncacci, finita all’ultimo posto della classifica dei giudici. Secondo Canino infatti, la concorrente si sarebbe mostrata forzata durante il primo ballo, come se fosse la moglie di un direttore trascinata in qualche evento aziendale. Nessuna risposta da parte della diretta interessata, che alla fine è riuscita a rimanere in gara battendo i gemelli Sampaio allo spareggio.

Le preferenze di Canino

Difficile dire quale pensiero abbia Fabio Canino riguardo ai concorrenti di Ballando con le Stelle 2019. Fino ad ora abbiamo sentito il giudice esprimere commenti positivi anche nei confronti degli allievi meno abili, come Antonio Razzi. In modo ironico e leggero, ma senza esporsi troppo. Nemmeno con chi potrebbe vedere come possibile vincitore di quest’anno. Forse è ancora presto per stabilire quale preferenza possa avere il giurato: forse Suor Cristina, per la quale sembra avere un occhio di riguardo? Oppure per il caliente Dani Osvaldo, che ha ricevuto spesso e volentieri applausi e complimenti. Per il momento possiamo prevedere che non entrerà in contrasto con Nunzia Di Girolamo, per ora bersaglio preferito solo di Selvaggia Lucarelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA