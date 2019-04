GERRY SCOTTI E MICHELLE HUNZIKER/ Di nuovo insieme a Striscia la notizia (Verissimo)

Gerry Scotti e Michelle Hunziker si incontrano e si scontrano continuamente. Tipico dei buoni amici, che dal loro rapporto non escludono nemmeno qualche litigata. Non che sia mai successo, chiaro, ma anche se fosse è difficile immaginarli divisi. Ebbene: lontani non ci sanno proprio stare. Sarà per questo che – da lunedì 15 – tornano insieme al timone di Striscia la notizia. È la loro quarta conduzione “di coppia”: un’unione forte, quasi fraterna, il cui trait d’union è l’ironia. Questo rapporto lo raccontano oggi a Verissimo; qualche anticipazione, nel numero di mercoledì di Tv sorrisi e canzoni. La loro “intervista doppia” inizia con un accenno a una passione in comune: la buona cucina. “Lei è una bongustaia”, spiega Gerry, “al ristorante ordina sempre una bella costata”. Quando non è inquadrata in tv, ne approfitta per parlare di cibo: “Poi lei va a mangiare veramente e io sono a dieta…”.

Le abitudini di Gerry Scotti

A detta di Michelle Hunziker, Gerry Scotti è uno abitudinario: “Il lunedì il minestrone e il giovedì gli gnocchi, cascasse il mondo”. Prima di andare a dormire? “Me lo immagino che prende latte caldo e biscotti”. Il sogno ricorrente riguarda ancora una volta i dolci: “Fare il bagno nella vasca piena di cioccolato caldo, come abbiamo fatto una volta a Paperissima“. In qualche modo dovrà pur smaltirle, queste calorie. Così Michelle rivela l’attitudine nascosta del conduttore: “È stato un gran nuotatore“. Poi ha la passione per la barca, “dove si sente tranquillo e sereno”, ma ama anche il calcio (Milan in particolare). Il suo tratto più evidente è la sensibilità: “Si commuove ascoltando le storie delle persone, quando qualcuno non sta bene o ricordando alcuni fatti della sua vita”. Non solo: è anche molto credente.

Michelle Hunziker: famiglia e paure

Michelle Hunziker, invece, piange quando pensa ai suoi cari e alla sua famiglia d’origine. Gerry Scotti la conosce bene: i suoi punti deboli sono pochi e ben precisi. La famiglia, per lei, è tutto, tanto che l’ultima cosa che fa prima di andare a dormire è “il giro di tutte le figlie“. Quella a cui è più legata (anche se è brutto dirlo) è anche la più “famosa”: Aurora Ramazzotti. “è la persona che chiama più spesso al telefono”, rivela Scotti, “hanno un rapporto molto stretto”. La cosa che più la spaventa al mondo è la violenza. Da brava Svizzera, sa mantenersi neutrale anche in fatto di calcio: “Ma io penso che tifi Juventus”. Gli sport? “Più gliene proponi, più lei ne farebbe: è coraggiosa e un po’ spericolata. Avrebbe potuto essere una campionessa di pattinaggio artistico”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA