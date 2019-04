Giampaolo Celli e Karin Trentini/ La moglie di Riccardo Fogli lo ha tradito o vittime del gossip?

Giampaolo Celli è l’imprenditore che avrebbe fatto perdere la testa a Karin Trentini. Peccato solo che lei sia sposata con un altro (e che “altro”!), Riccardo Fogli. L’indiscrezione arriva dal Corona Magazine, la rivista diretta da Fabrizio Corona, che sulla carta è uno dei migliori amici di Celli. Eppure non fa nessuna fatica a sbugiardarlo davanti a tutta Italia. La relazione clandestina, a detta del paparazzo, andrebbe avanti da ben 4 anni. Inutile dire che i rispettivi coniugi ne sarebbero all’oscuro. O forse sarebbe meglio dire “ne erano”: sì, perché dopo la partecipazione di Fogli all’Isola dei famosi (e il conseguente clamore mediatico), i due avrebbero deciso di troncare il rapporto. Troppo tardi, a quanto pare, perché nel contesto del reality se n’è già ampiamente discusso. Karin nega tutto: quello di Corona è un finto scoop, che peraltro si basa su una “prova” piuttosto debole. L’indizio in questione sarebbe una storia di Instagram, nella quale la signora Fogli – disperata per la rottura – si sarebbe lasciata andare un po’ troppo. Più probabilmente, Karin era soltanto nostalgica per via della distanza dal marito.

Giampaolo Celli: cenni biografici

Giampaolo Celli nasce da Maria e Sergio Celli e si forma professionalmente all’interno della loro azienda. Insieme alla sorella Alessia, infatti, gestisce la Celli Centro Sposi, un marchio di abiti da cerimonia ideato qualche anno fa. Giampaolo è stilista come la madre, e attualmente si occupa del design di vestiti da sposo. Dopo il diploma all’Accademia della Moda, ha saputo distinguersi per l’estro e l’eleganza delle sue linee, tanto che numerosi vip hanno deciso di affidarsi a lui nella scelta dei loro outfit. Nel curriculum vanta anche una collaborazione con la Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, della quale ha curato i look. La sua etichetta compare spesso in tv, da Rai a Mediaset.

Giampaolo Celli e Karin Trentini vittime del gossip

Il motivo della separazione tra Giampaolo Celli e Karin Trentini sarebbe da imputare a un aut aut della moglie. Insieme a lei, Giampaolo ha anche due figli, ed è per soprattutto per il loro bene che avrebbe scelto di distaccarsi. Più probabilmente, però, è tutta una montatura del tabloid: “È opportuno il diritto di replica”, rivendica Celli a Domenica Live. “Ho aspettato che la cosa si affievolisse e invece è montata. Non abbiamo mai avuto una storia. I fatti sono questi: i due post di Karin hanno suscitato interesse perché il marito era all’Isola, in un altro momento sarebbero passati inosservati. Io ho scoperto la foto smanettando su internet anche se non sono social. Ci sono rimasto malissimo. Sono sposato da 16 anni e 4 di fidanzamento e mia moglie è bellissima. Poi ho una figlia di 15 anni e tutti a scuola le hanno chiesto ‘cosa ha combinato tuo padre?'”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA