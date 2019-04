Gino e Lina Scuccia, genitori di Suor Cristina/ Tifo per lei a Ballando con le Stelle

I genitori di Suor Cristina assistono alla prova della figlia a Ballando con le Stelle, mischiandosi tra il pubblico presente in studio. La settimana scorsa Suor Cristina aveva fatto faville agli occhi dei fan, pur non convincendo a pieno la giuria. Vedremo se questa sera riuscirà a superarsi davanti ai propri genitori. Papà e mamma avevano già seguito Suor Cristina nella sua precedente esperienza a The Voice, chissà se anche questa volta le cose andranno così bene per l’aspirante ballerina. In una recente intervista pubblicata su Il Corriere, Suor Cristina si era espressa in questi termini sulle origini della sua famiglia: “Ci siamo trasferiti in una catapecchia e ho dovuto fare tanti lavoretti per mantenere me e i miei genitori, anche aiutare coi mattoni mio padre a mettere in piedi la casa. Il Signore mi aveva voltato le spalle, mi sono sentita abbandonata. E allora il mio Dio divenne il canto, sognavo solo di andare a Roma a fare un musical, non ne volevo più sapere della fede, cantavo ai matrimoni”.

I genitori di Suor Cristina tifano per la figlia come quella volta a The Voice

Suor Cristina è esplosa a The Voice of Italy, televisivamente parlando. A sostenerla ovviamente c’erano i suoi genitori: la signora Lina Rizza e il signor Gino Scuccia. I due abitano a Comiso, in Sicilia, e questa sera hanno raggiunto gli studi Rai per sostenere la figlia. Mamma Lina aveva pubblicamente esaltato il talento della figlia: “E’ stata molto coraggiosa. Ha portato ai giovani un grande messaggio d’amore che è Gesù. E’ stata proprio coraggiosa a dire ai ragazzi e alle ragazze di oggi che non devono avere paura e che devono gioire. Noi come genitori l’abbiamo donata al Signore, lei sta facendo la stessa cosa”. Il padre Gino racconta in una vecchia intervista a Paola Perego: “Cristina cantava sempre dietro la tv rotta e noi facevamo i telespettatori per lei” .

I genitori di Suor Cristina raccontano: “Cristina porta amore”

“E’ una passione che ha maturato da piccolissima” racconta il padre, che fa da eco alle parole della madre. I due siciliani hanno deciso di seguire la figlia nella nuova avventura a Ballando con le Stelle, dove dovrà misurarsi nella disciplina del ballo. Nelle prime due puntate ha spaccato giuria e pubblico, ma con il loro sostegno potrebbe scalare la classifica. Tutta Comiso fa il tifo per lei, d’altra parte è la sua città natale e ormai Suor Cristina è diventata un personaggio molto apprezzato. I genitori e il fratello Silvio ribadiscono che “Cristina porta ai giovani un grande messaggio d’amore”. Vedremo se la giuria sarà d’accordo con quanto detto da papà, mamma e fratello. Suor Cristina dal canto suo non ha paura delle difficoltà: “Qui a Ballando con le stelle le giornata sono molto toste, fisicamente c’è tanto da fare, non ero assolutamente abituata, ero abituata a salire e scendere le scale di casa, più di questo non facevo. Mi sto trovando benissimo comunque, il team che mi supporta è formato da persone bravissime”.



