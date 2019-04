Giordana Angi/ Sfida Tish e perde il favore del pubblico? (Amici 2019)

Giordana Angi continua ad essere sulla cresta dell’onda ad Amici 2019. Il suo personaggio è tra i più amati/odiati di questa edizione del programma ma il fatto è che in questi giorni le cose non si sono messe molto bene per lei. La cantante dei bianchi ha “aggredito” questo serale e non solo con la sua voce ma anche occupandosi di gossip e di problemi che la toccavano molto da lontano. In particolare, se nella prima settimana si è interessata un po’ troppo a Jefeo e alla sua nomination ai danni di Ludovica mettendo uno contro l’altro e facendo infuriare il cantante della squadra blu, in questi giorni ha preso la palla al balzo nella discussione tra Loredana Bertè e Jefeo finendo per tirare le somme e ottenere il massimo sfidando Tish. Questo è quello che ha creato trambusto nelle casette e non poco visto che dopo aver rivisto i giudizi del serale e riascoltato le parole della Bertè, Giordana ha rivelato: “Facciamo io contro Tish e così vediamo chi vince, è l’unica donna cantante rimasta, non ci abbiamo avuto una grande affinità e per questo propongo la sfida diretta per non passare da quella che non ha le carte per vincere non mi sta bene”.

LO SCONTRO CON TISH

Il guanto di sfida lanciato da Giordana Angi a Tish ha tenuto banco per tutta la settimana e non solo nella casetta dei bianchi di Amici 2019 ma anche nei blu. La reazione della bella rossa non è stata delle migliori e ha subito rilanciato: “Che egocentrica che è, la sua convinzione è davvero tanta. Il discorso è nato da Jefeo e che alla Bertè non piace Jefeo, che cosa significa ora chiamarmi in mezzo?”. La rossa ha definito la proposta di Giordana una bella “stron*ata”, lei deve solo scontrarsi contro tutti e non solo contro Tish e la rossa alla fine chiede alla redazione di mandarla a casa se proprio vuole dimostrare qualcosa. La lotta tra le due è andata avanti per tutta la settimana e questo non ha fatto altro che causare un vero e proprio dibattito anche fuori dalla scuola visto che in molti non vedono in Giordana un grande talento e che il serale non abbia fatto altro che peggiorare le cose visto che è da mesi ormai che si culla sul niente. Arriverà davvero allo scontro con Tish? Clicca qui per vedere il video del momento.

IL GIUDIZIO DEI PROFESSORI

Il giudizio dei professori nei confronti di Giordana Angi in settimana non è stato poi così positivo e proprio dopo il secondo serale, la cantante dei bianchi ha ricevuto in casetta le parole dei suoi insegnanti. Il terzo serale di Amici 2019 andrà in scena tra poche ore e sicuramente Giordana non è una delle allieve a rischio, ma se qualcosa andasse davvero storto sottoponendosi al giudizio del pubblico? Fino a questo momento proprio gli insegnanti l’hanno salvata e, in particolare, in settimana lo stesso Rudy Zerbi ha parlato di lei dicendo che sta subendo un’involuzione “preoccupante”. “Canta tutto uguale, teatrale e parlato come se si sentisse una cantante già arrivata, tutta scena ma alla fine c’è poca sostanza e anche le canzoni più belle diventano una barba”. Giordana è da sempre contraria alle parole di Rudy ma alla fine piange e si dispera convinta che lui alla fine non ha stima di lei e che questo spiega il suo continuo attacco. Clicca qui per vedere il video del momento.





