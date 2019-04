Giovanna Lorenzi moglie di Roby Facchinetti/ Chi è? Una storia lunga 33 anni…

Non tutti sanno, per esempio, che Roby Facchinetti e la moglie Giovanna Lorenzi vivono una bellissima storia d’amore da ormai 33 anni. E’ lei la donna che ha conquistato il suo cuore. La scintilla tra i due scoppia infatti nel 1986 ma come ogni appassionato dei Pooh saprà i loro cuori si uniscono definitivamente in matrimonio nel 1989. Da allora Roby Facchinetti e Giovanna Lorenzi sono inseparabili: al di là degli impegni lavorativi del cantante, i due rappresentano un esempio concreto di coppia unita e felice capace di resistere al tempo.

GIOVANNA LORENZI, MOGLIE ROBY FACCHINETTI

Ma vediamo di scoprire qualche dettaglio in più sulla moglie di Roby Facchinetti: non ha alcun account social, ma questo non vuol dire che sul suo conto non vi siano delle informazioni interessanti. Lo straordinario legame che da 33 anni a questa parte unisce Roby e Giovanna è stato certamente rinsaldato dal fatto che la signora Lorenzi ha messo al mondo i due figli più giovani di Roby. Si tratta in particolare di Roberto, nato nel 1987, e di Giulia, nata invece nel 1991. Giovanna Lorenzi è nata il primo di marzo: lo si evince da un tenero post pubblicato su Instagram da Roby Facchinetti in occasione dell’ultimo compleanno della donna, festeggiato poco più di un mese fa. Roby Facchinetti in quella data ha scritto: “La tua età è la tua vera forza. Buon compleanno amore mio da una vita”.

