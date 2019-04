Giulia Salemi e Francesco Monte/ Dal ricovero in ospedale all’annuncio del matrimonio? (Verissimo)

Giulia Salemi e Francesco Monte oggi pomeriggio saranno nuovamente ospiti di Verissimo, in onda su Canale 5 con Silvia Toffanin. Proprio l’influencer persiana recentemente è finita in ospedale per colpa di una febbre molto alta che aveva raggiunto perfino i 40. Per fortuna adesso sta molto meglio e tra poche ore, gli estimatori potranno vederla in televisione, raccontare personalmente la spiacevole novella. La corsa al pronto soccorso è avvenuta al fianco della mamma Fariba che ha anche aggiornato gli estimatori sulle condizioni di salute della figliola. Fortunatamente, dopo qualche giorno la ragazza si è ripresa, facendosi immortalare tra le braccia del suo fidanzato a Palm Srings, senza rinunciare alla sua vacanza lavoro. La coppia stretta in un abbraccio e distesa sul letto, ha dato la buonanotte ai fan.

Giulia Salemi e Francesco Monte a Verissimo

Naturalmente, in tutta questa storia non sono di certo mancate anche le critiche nei confronti di Giulia Salemi. Molti infatti, hanno affermato che non stesse poi così male se ha quasi immediatamente preso un aereo per andarsi a divertire. Sicuramente questo pomeriggio, in onda con Silvia Toffanin, avrà modo di raccontare anche questa spiacevole parentesi della sua vita. Giulia e Francesco si sono recati a Palm Springs per il Coachella Music and Arts Festival. La coppia infatti, non voleva perdersi il famoso evento musicale, anche per una questione di carattere puramente lavorativo. Ed infatti, il viaggio era già stato programmato con mesi di anticipo ed entrambi, non avevano voglia di mandare tutto all’aria. Dopo la vacanza, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno avuto perfino il tempo e la forza di registrare il programma in onda al sabato pomeriggio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Fariba, mamma di Giulia Salemi, la difende dalle critiche

“Volevo darvi una buona notizia. Ce l’abbiamo fatta, io e Francy. Siamo entrambi ko. Però sapete… volere è potere! Tutta la forza la troviamo sempre dentro di noi. Vi volevo ringraziare tutti per la dolcezza. In questi giorni siete stati gentilissimi, grazie. Sto meglio. Incrociamo le dita” ha raccontato Giulia Salemi tramite social, affermando anche di non essere ancora guarita del tutto. “Non sono ancora guarita, ma lo sapete che sono una testona power. Quindi si parte lo stesso”, aveva aggiunto a ridosso del viaggio. In tutti questi giorni di febbre alta, al fianco della Salemi è sempre stata presente mamma Fariba. La donna infatti, ha avuto modo di aggiornare i follower, puntando il dito anche contro gli haters che se la prendevano con la figlia. “Invito le persone invidiose e frustrate che non sono nostri fans a lasciare le nostre pagine”. Queste persone sono colpevoli, secondo Fariba, di andare a “sputare veleno” su di loro senza motivi e su altre pagine”, ha scritto la madre di Giulia.

Fiori d’arancio in arrivo per Giulia Salemi e Francesco Monte?

La notizia della febbre alta, oltre a destare la preoccupazione dei fan, aveva mobilitato coloro che non perdono occasione per puntare il dito contro Giulia Salemi e Francesco Monte. Proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, durante quelle difficili ore aveva rasserenato i fan confermando l’influenza della fidanzata che era comunque tornata a casa: “solo riposo e amore”, ha aggiunto. Oggi pomeriggio, durante la nuova puntata di Verissimo, la coppia nata durante il Grande Fratello Vip 3, avrà modo di parlare del loro attuale rapporto e chissà se non sarà la volta buona, per regalare news croccantissime al pubblico: fiori d’arancio in arrivo? Mai dire mai. Del resto, sulla loro unione nessuno (o quasi) avrebbe mai puntato nulla ed invece, Giulia e Francesco si amano pazzamente.



