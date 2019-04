Grande Fratello 2019/ Secondo i bookmakers potrebbe vincere una donna: ecco chi è

Valentina Vignali insieme a Cristian Imparato, formano il duetto più “croccante” di questa 16esima edizione del Grande Fratello partita lo scorso lunedì sera. Da una parte un cantante assolutamente senza peli sulla lingua e dall’altra, una influencer cornificata che non ha ancora digerito il tradimento dell’ex. Per questo motivo, nelle ultime ore all’intero della Casa, la Vignalona ha raccontato nuovi dettagli sulla scottante faccenda, nell’attesa che da fuori, Stefano Laudoni possa replicare a suo modo come spesso accade. Dopo avere avuto il sentore che qualcosa non andava, Valentina ha avuto la conferma da parte del suo agente. Lui ha chiamato l’amante del suo ex, che faceva parte della stessa agenzia scoprendo “che lei e Stefano si stavano frequentando, che la sera precedente erano insieme in discoteca e che si erano baciati. Io a quel punto – con il pigiama ancora addosso – ho preso la macchina, sono andata a casa di lui e gli ho dato tante di quelle botte che gli ho sfondato la faccia”.

Grande Fratello 2019, i dettagli del tradimento di Laudoni

Valentina Vignali, dopo avere raccontato nella Casa del Grande Fratello 2019 del tradimento di Stefano Laudoni, apostrofandolo come il momento meno lucido della sua vita, ha svelato altri particolari. Lo scorso gennaio, proprio al giocatore di basket era stato chiesto di partecipare a Uomini e Donne come tronista. Lui però, dopo avergliene parlato aveva anche aggiunto: “che se aveva anche una sola possibilità di tornare con me avrebbe lasciato perdere tutto”. Poi si sono rimessi insieme e dopo tre settimane circa lei si trovava a Sanremo per lavoro e lui: “mi dice che lo avevano richiamato da Uomini e Donne e che voleva partecipare”. Tornando a Roma, Valentina ha deciso di vendicarsi, postando per San Valentino una foto che li ritraeva insieme ma che in realtà risaliva a gennaio. Dopo questa segnalazione, la possibilità di avere un trono è saltata: “Tutti i giornali l’hanno ripostata scrivendo che eravamo tornati insieme e a lui è saltato il trono”. Dopo essere tornati nuovamente insieme, hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro tormentata relazione, proprio questa estate.

Ecco chi potrebbe vincere il Grande Fratello 2019

Ed intanto per gli scommettitori, proprio Valentina Vignali potrebbe conquistare la vittoria del Grande Fratello 2019. A contendersi il primo posto con lei, Serena Rutelli, figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. La classifica è stata stilata da sito StanleyBet.it. Dopo le due ragazze, seguono a ruota: Martina Nasoni, Kikò Nalli, Michael Terlizzi, Cristian Imparato e Gianmarco Onestini. Agli ultimi posti troviamo invece: Jessica Mazzoli, Enrico Contarin, Mila Suarez, Gennaro Lillio, Ivana Icardi e Gaetano Arena in ultima posizione. Attualmente fuori dai giochi Daniele, Erica e Audrey, “rinchiusi” nel camping. La Vignali potrebbe avere appassionato il pubblico dopo avere raccontato del tumore alla tiroide. Nonostante questo racconto molto triste, la Vignali è apprezzata per la sua solarità ed immediatezza. Ed infatti, è senza peli sulla lingua e molto social, aspetto importantissimo per il pubblico giovane.



