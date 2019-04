Ivan Zazzaroni/ Contro Suor Cristina: “Ha poco a che fare con Ballando con le stelle”

Ivan Zazzaroni è il primo giudice di Ballando con le Stelle 2019 ad aprire le porte alle polemiche. Per il giudice è impensabile che alcuni concorrenti si esibiscano in gruppo e non solo per quanto riguarda la presenza di Suor Cristina. Il giurato non comprende infatti la presenza di concorrenti come i gemelli Sampaio, tra l’altro esclusi dalla competizione proprio la settimana scorsa, in quanto ai suoi occhi il programma dovrebbe offrire uno show diverso. Appellandosi alle tradizioni, Zazzaroni ha ironizzato anche sulla possibilità che nelle prossime puntate il quartetto di Suor Cristina si trasformi in un gruppo ancora più ampio: “Hai poco a che fare con Ballando con le stelle, è un programma che nasce come gara di ballo televisiva. Non è una gara di gruppo”. Contraria Carolyn Smith, che ha cercato di fargli capire come il dance show stia rispettando comunque le formazioni previste nel ballo. Per Ivan però è inevitabile ricordare come, anche se in modo del tutto diverso, si stia ripetendo quanto accaduto l’anno scorso con Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro.

Le critiche del giudice Ivan Zazzaroni

Ivan Zazzaroni rimane fedele alla sua personale strategia per valutare i concorrenti di Ballando con le Stelle 2019. Conosciuto per la sua schiettezza, il giudice sembra non amare i cambiamenti e soprattutto l’introduzione di balli che vanno al di là della storia del dance show. L’appunto fatto a Suor Cristina è stato solo un trampolino di lancio: potremmo ipotizzare fin da ora che Zazzaroni non apprezzerà le nuove forme di ballo che Carolyn Smith e la produzione hanno deciso di introdurre quest’anno. Abbiamo visto infatti Suor Cristina impegnata in un Paso Doble particolare, che si è allontanato dagli schemi classici. La stessa cosa era accaduta la settimana precedente con Milena Vukotic, impegnata in uno slow fox e non in un foxtrot tradizionale. Come reagirà quindi Zazzaroni quando si ritroverà ad innovazioni più consistenti?

La preferenza di Ivan Zazzaroni per Manuela Arcuri

Quali sono i concorrenti preferiti da Ivan Zazzaroni a Ballando con le Stelle 2019? Nell’ultima puntata abbiamo visto il giudice esprimere diversi apprezzamenti nei confronti di Dani Osvaldo, che ai suoi occhi sarebbe riuscito persino ad oscurare la ballerina Veera Kinnunen. A scuotere i sensi del giudice però è Manuela Arcuri, che con un tango passionale ha registrato un nuovo consenso. Sembra tra l’alto che il maestro dell’attrice, Luca Favilla, abbia un buon rapporto con Zazzaroni. Non è raro vedere qualche suo commento spuntare sotto ai post del giudice, quasi ad ogni contenuto pubblicato. Uno degli ultimi quel suo “E che devo dire io“, di Favilla per commentare il cavallo che avrebbe imitato la capigliatura del giudice. Clicca qui per guardare il post di Ivan Zazzaroni. Sembra però che la Arcuri venga messa in secondo piano da Ettore Bassi in quanto a bravura: “fantastico” è stato l’unico commento, sintetico, con cui il giudice ha definito il suo ultimo Valzer. Non è un caso se Ivan ha sfoggiato subito dopo il suo primo 10 di quest’anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA