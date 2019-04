Jefeo/ Video, dal bacio con Ludovica allo scontro con Loredana Bertè (Amici 2019)

Settimana impegnativa per Jefeo che è finito sotto i riflettori ad Amici 2019 e non solo in senso positivo. Il cantante dei blu ha messo tutti in crisi a cominciare dai fan a finire all’unico giudice di questa edizione, Loredana Bertè. La settimana è iniziata con l’incontro con Ludovica, quella che per tutti era la sua fidanzata almeno fino a che non ha deciso di nominarla e metterla a rischio eliminazione. Tra loro tutto è cambiato, almeno per il pubblico che ha inveito contro di lui e per Giordana Angi che ha cercato in tutti i modi di far reagire la cantante una volta tornare in casetta. Fatto sta che Ludovica ha avuto modo di tornare nella scuola dopo l’eliminazione proprio per incontrare Jefeo e chiarire con lui la situazione, senza intromissioni e problemi. Dopo un primo abbraccio, i due si sono messi a parlare e Ludovica ha subito confidato: “Mi sono messa nei tuoi panni ma io non ti avrei mai nominato perché tu sei una bomba”. Dall’altro lato Jefeo risponde: “Se non facevo il tuo nome solo per affetto e non per bravura non era giusto verso gli altri. Non sapevo come farti capire le cose, lo sai che Giordana continua a dirti cose di me…”. I due alla fine si sono capiti, si sono scambiati i regali e si sono salutati con un lungo bacio, clicca qui per vedere il video del momento.

LO SCONTRO CON LOREDANA BERTE’

Jefeo è pronto a tornare nello studio di Amici 2019 per questo terzo serale e un possibile nuovo scontro con Loredana Bertè. Il giudice di questa edizione, unico pensato per questi ragazzi, continua ad andare contro al cantante dei blu non vedendo in lui un talento, almeno non rispetto a tutti gli altri cantanti di questa edizione. La Bertè è convinta che sia tutta colpa dei professori che hanno pensato bene di continuare a premiare un genere musical, ovvero la sua trap, a favore della voce e delle potenzialità di Ludovica facendo uscire quest’ultima e lasciando dentro il cantante dei blu. Su questo il giudice non vuole sentire ragioni tant’è che dopo la puntata ha pensato bene di mettere i professori davanti ad una scelta o, meglio, una sfida. Se loro accetteranno la prima manche andrà in scena senza Jefeo e se i blu vinceranno questa sarà la prova che lui è inutile per la squadra e quindi i professori non saranno più chiamati a votare nemmeno nella seconda manche. In settimana le polemiche non sono mancate e molti professori (Rudy Zerbi e Veronica Peparini in primis) hanno premiato Jefeo andando contro il giudice, cosa succederà questa sera?

LA PROPOSTA DELLA SFIDA CON ALVIS

Tutti sono stati messi al corrente della proposta di Loredana Bertè, Jefeo compreso e proprio lui in settimana ha deciso di prendere in mano la situazione in vista di questo terzo, complicato serale di Amici 2019 in onda questa sera. Il trapper, stanco delle critiche, ha deciso di replicare alla Bertè sfidandola a sua volta: “Se la squadra Blu perde, io mi propongo al posto di Alberto e, se tutto andrà come deve, sfiderò Alvis senza auto-tune e su un inedito. Altrimenti potrebbero scegliere i professori con chi mi devo sfidare”. Anche nell’altra casetta, ovvero nei bianchi, Alvis ha accolto con favore le parole del compagno accettando la sfida perché dopo la crisi delle scorse settimane, anche per lui è arrivato il momento di capire se è destinato a fare qualcosa oppure ad uscire dalla scuola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA