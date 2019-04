Jemma Powell moglie di Jack Savoretti/ “Mi dice: ‘Canta te stesso, non Bob Dylan'”

Jemma Powell è l’attrice britannica moglie di Jack Savoretti, cantautore anglo-italiano meglio noto come “il nuovo Bob Dylan”. Lui però non ci sta, e a quanti usano questa definizione, replica che “è scontato”. Non è immodestia, anzi: secondo lui, dicono così di tutti quelli che cantano con in braccio una chitarra. Perciò c’è poco da entusiasmarsi, a meno che a fargli un complimento non sia la moglie Jemma. In Touchy Situation, una delle tracce di Singing to Strangers, si fa fatica a scorgere Dylan. Il merito/la colpa è proprio della Powell, che ha insistito su questo punto: “Lui scrive in un modo tale che quando canti un suo testo gli assomigli automaticamente”, spiega Savoretti a laRegione. “Mentre la provavo, mia moglie mi ha detto ‘sembra una canzone di Dylan che nessuno ha mai sentito, sì, ma pare che tu non abbia nulla a che fare. Perché non farla un po’ più tua?‘. E così ho fatto. Adesso, quando faccio ascoltare agli amici l’album, faccio un gioco che io chiamo ‘Spot the Dylan Track’ [‘Indovina il pezzo di Dylan’] e per ora nessuno ci ha preso”.

Jemma Powell moglie di Jack Savoretti, la loro vita insieme

Con Jack Savoretti, Jemma Powell ha avuto due figli, Connie e Winter. “È stato come se si fosse acceso dal niente un abat-jour”, racconta lui a Vanity Fair, “e poi due lanterne mai scoperte prima: nuove, accecanti, con il loro cono d’ombra che si apre più esteso sempre proprio dove c’è maggiore luce. Da lì, i lati bui di ognuno: anche di chi ci è più intimo, soprattutto di chi ci dorme al fianco. È l’ansia dell’essere adulti”. Savoretti è poetico fino in fondo. Sarà per questo che Jemma l’ha scelto, andando a vivere con lui nell’Oxfordshire. Prima del loro incontro, l’attrice ha frequentato la Farlington School di Horsham e la scuola drammatica di Oxford, dove si è diplomata nel 2002. Da ricordare i suoi ruoli in The Hole e Alice in Wonderland, dove interpreta la sorella Margaret.

