Joe Bastianich/ Da Masterchef alla pista di Ballando con le stelle: se la caverà?

MasterChef Italia finito, Joe Bastianich è già pronto per guardare altrove e si prepara a portare avanti diversi progetti in tv ed al di fuori della scatola magica. Come sempre del resto da quando la sua vita è esplosa del tutto, rendendo il noto giudice uno degli ospiti più richiesti negli eventi televisivi, come il recente Festival di Sanremo, quando lo abbiamo visto come membro della giuria d’onore. Ed è arrivato il momento per mettersi alla prova anche come Ballerino per una notte: Joe Bastianich sarà l’ospite inaspettato della puntata di Ballando con le Stelle 2019 che si terrà oggi, sabato 13 aprile. Dimostrerà di essere un valido danzatore oppure mostrerà il lato più ludico del suo carattere? Esperto del settore ristorazione, Bastianich intanto non poteva mancare in occasione di Vinitaly 2019: al fianco di Wayne Grape, nei giorni scorsi ha fatto una panoramica dell’evento più atteso dagli appassionati del liquido prezioso. In un post invita anche i suoi fan ad unirsi nella Bastianich Wines Community, dedicata proprio al mondo del vino. Clicca qui per leggere il post di Joe Bastianich.

Joe Bastianich, tra buona cucina e famiglia

Musica nel sangue e una passione sfrenata per il vino: Joe Bastianich entra a passo spedito nel mondo viticolo italiano, forte della sua esperienza nel settore ristorazione e non solo. Da bravo countryman, l’ultima diretta con i fan sui social in occasione di Vinitaly 2019 non si può che tenere nell’affascinante campagna di Cividale del Friuli e con un bicchiere di buon bianco fra le mani. Senza dimenticare la famiglia, uno dei pilastri del noto giudice di Masterchef Italia, che in questi giorni ha condiviso con i fan una foto particolare dei suoi figli. Tre ribelli che hanno tutti gli occhi blu intenso del papà. “Squad“, scrive Basianich ricordando che si trovava in Croazia in quel momento. “Vi amo ragazzi“, risponde subito mamma Lidia Bastianich, che non si perde un solo aggiornamento di figlio e nipoti. Clicca qui per guardare il post di Joe Bastianich. Chiuse le porte di MasterChef Italia, il giudice ha preferito anche dare un taglio deciso alla barbona che gli abbiamo visto sfoggiare quest’anno. Si ritorna a una rasatura più consistente, anche se barba e pizzetto non possono comunque mancare.

