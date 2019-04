Lasse Maltberg e Sara Di Vaira/ Video: “Una potenza morbida” (Ballando con le Stelle)

Esibizione da dimenticare per Lasse Maltberg e Sara Di Vaira? I due concorrenti di Ballando con le stelle 2019 hanno realizzato un Paso sulle note di “Believer”, ma la giuria, capitanata da Carolyn Smith, ha in parte bocciato la loro coreografia. Tra i difetti più evidenti, secondo la nota coreografa, l’eccessivo distacco del concorrente, che a dispetto delle sue straordinarie doti fisiche, sembra restare sempre un po’ troppo distante dal personaggio. “C’è qualcosa in conflitto, forse un problema mio – ha spiegato la Smith – perché vedo Lasse che è grande, muscoloso e mi aspettavo qualcosa in più”. Paragonandolo a un Jolly Giant “troppo buono”, la giurata ha suggerito al concorrente di inserire, nella prossima coreografia, “un pochettino di intensità in più”, in modo da tritare fuori quel carattere focoso, fino a oggi purtroppo assente. Riuscirà la web star norvegese a fare tesoro dei consigli di Carolyn Smith?

Sara Di Vaira: “Siamo solo agli inizi”

Con un punteggio di venti punti in totale, Lasse Maltberg e Sara Di Vaira hanno conquistato l’undicesimo posto nella classifica definitiva di Ballando con le Stelle 2019. Proprio per questo motivo, stasera dovranno dimostrare di poter fare di più, mettendo da parte le critiche ricevute e le delusioni di un punteggio che li ha penalizzati. Sara Di Vaira, però, conosce molto bene le capacità del suo partner di ballo, per questo motivo è certa che nelle prossime coreografie riuscirà a tirare fuori il meglio: “siamo solo alla seconda puntata e di strada ce n’è da fare – ha spiegato la coreografa nel corso della diretta – siamo solo agli inizi, quindi va benissimo così e io sono molto contenta di Lase. A volte – ha aggiunto poi la ballerina – ci dimentichiamo che non è facile arrivare in un paese dove tutti parlano una lingua diversa”. Ecco i voti che la giuria ha riservato alla coppia nell’ultima puntata: Ivan Zazzaroni, voto 5; Fabio Canino, voto 6; Carolyn Smith, voto 5; Selvaggia Lucarelli, voto 7; Guillermo Mariotto, voto 7.

“Non è credibile”

Di fronte all’esibizione di Lasse Maltberg e Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle 2019, la giuria si è divisa. Secondo Ivan Zazzaroni, la web star norvegese “non è molto credibile fisicamente” e “se il toro vede un torero così non entra nell’arena, resta fuori”. Di parere del tutto opposto Giullermo Mariotto, secondo il quale “noi siamo abituati a dei cliché vecchiotti e quando vediamo la novità non la comprendiamo”. Lasse, dal suo punto di vista, “ha una potenza morbida”, per questo motivo non inserisce nelle coreografie quella carica che altri giurati avrebbero tanto apprezzato. Parere favorevole anche da parte di Fabio Canino, che ha notato un miglioramento significativo rispetto alla performance precedente e non ha visto in lui “tutto questo grigiume” più volte evidenziato dai suoi colleghi. Riuscirà il vichingo del web a scollarsi di dosso l’etichetta da gentleman per vestire i panni del latin lover? A seguire, il video dell’esibizione dell’ultima puntata.

Video, Lasse Maltberg e Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle 2019

