LOREDANA BERTE’ vs PROFESSORI AMICI 2019/ Le accuse e le polemiche

La rivoluzione Loredana Bertè ad Amici 18. La regina del rock continua a far discutere nel ruolo di giudice speciale della diciottesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo l’ultima puntate del serale di Amici 2019 che ha visto uscire dalla scuola la cantante Ludovica, la Bertè si è letteralmente infuriata al punto da proporre alla produzione del programma un vero e proprio stravolgimento del meccanismo di votazione. Le parole della Bertè non hanno però trovato approvazione da parte dei prof della scuola, che hanno replicato duramente alla cantante. A cominciare è stata Alessandra Celentano: “Loredana accusa noi professori di volerci accattivare il pubblico giovane attraverso Jefeo, ma rimando al mittente questa accusa infondata”. La professoressa di danza classica, infatti, precisa: “ho il mio pensiero, dettato chiaramente dal mio gusto personale sul canto e dalla mia esperienza di professionista sulla danza! Che ognuno facesse ciò che ritiene giusto in base alle sue competenze o ad un gusto personale artistico che è insindacabile”.

Timor Steffens attacca Loredana Bertè: “non ha alcuna idea della musica trap”

Anche Timor Steffens ha replicato alle parole di Loredana Bertè dicendo la sua: “non so se ridere o dovrei sentirmi offeso dalle parole di Loredana. Ma voglio esprimere il mio pensiero per tutti gli studenti e per le persone a casa”. Il ballerino e coreografo olandese ha voluto precisare le qualità e caratteristiche che secondo lui un artista dovrebbe avere: “originalità, creatività, sicurezza quando si esibisce, personalità sul palco e fuori dal palco, talento e umiltà”. Poi entrando nel merito della questione legata al trapper Jefeo accusa la regina del rock: “credo non abbia alcuna idea di cosa sia la musica trap, ma la dice lunga anche sul suo gusto personale”. A difendere Jefeo c’è anche Alex Britti: “scrive cose toccanti. Mi arriva molto quando canta”. Poi la stoccata alla Bertè: “mi sembra esagerato rivoluzione la modalità di voto solo perché a lei non piace”. Tutti contro Loredana Bertè. Alle dichiarazioni dei prof si aggiungono anche quelle di Veronica Peparini: ” Loredana Bertè ritiene che il pubblico sappia riconoscere la qualità, che paura ha nel fare giudicare Jefeo dal televoto? “, che sull’eliminata Ludovica dice: “bravissima cantante, ma l’ho sempre trovata un po’ fredda e con poca presenza scenica”.

Loredana Bertè replica ai prof: “basta giochetti”

A metà strada, invece, le parole di Stash dei The Kolors che in merito alla proposta di Loredana Bertè dice: “oggi oltre alla bravura, va cercata l’essenza artistica. Penso che far votare il pubblico da casa non sia una cattiva idea. Alla fine chi esce da Amici sarà giudicato dal pubblico. Noi professi abbiamo deciso di salvare Jefeo: quale sarebbe la convenienza in questa scelta? Non vogliamo ingraziarci il pubblico con l’ipocrisia”. Intanto anche uno degli allievi ha voluto commentare le parole della cantante. Si tratta di Alberto D’Urso che, durante il daytime, ha detto: “alla terza puntata mettere a rischio delle persone del genere non mi sembra corretto. Potrebbero uscire persone che io stimo tantissimo. Loro meritano di andare avanti. Io non sono d’accordo col ragionamento di Loredana Bertè. Sul televoto non sono contrario: penso che fuori da qua contino solo le persone che vengono in teatro e che comprano i nostri dischi”. Parole che hanno spinto Loredana a replicare: “Mi dispiace ma i prof non hanno capito niente! Io non ce l’ho con Jefeo! Ce l’ho con i loro giochetti che vengono fatti a scapito del talento!”.





