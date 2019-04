Lorenzo Biagiarelli fidanzato Selvaggia Lucarelli/ Litigheranno ancora per Osvaldo?

Da alcuni anni Selvaggia Lucarelli ha ritrovato l’amore tra le braccia dello chef e musicista Lorenzo Biagiarelli. Tra di loro ci sono 15 anni di differenza ma la giornalista non è mai stata così serena. Intervistata tra le pagine di Diva e Donna, ha infatti raccontato: “Lorenzo è una persona solare. Con lui ho finito di patire. L’uomo meno contorto che abbia mai conosciuto. Non ha nessuna paura di amare. Non fugge dai sentimenti. Ho provato a scoraggiarlo. Neanche tanto. Non volevo passare per la quarantenne che va a caccia di toy boy. Niente da fare”. Intervistata tra le pagine di “DiPiù” invece, anche in questo caso la giudice di Ballando con le stelle, ha dovuto parlare del concetto di “toy boy”. “Rispondo che sono io la “ragazza giocattolo”, è molto più maturo di me. Di lui amo che ha tanti talenti: cucina divinamente, scrive benissimo, suona tutti gli strumenti”, ha raccontato. Ed infatti, la coppia viaggia d’amore e d’accordo e il giovane compagno della Lucarelli pare avere un ottimo rapporto anche con Leon, il figlio avuto dal precedente matrimonio con Laerte Pappalardo.

Chi è Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Ma chi è Lorenzo Biagiarelli? Il compagno di Selvaggia Lucarelli fa lo chef. 28 anni circa, barba molto curata e passione pure per la musica. Successivamente però, ha deciso di mollare la carriera da cantante per dedicarsi interamente alla cucina. Da molti definito come un social chef, presenta piatti molto particolari, sofisticati e innovativi, strutturati anche per mezzo dei suoi numerosi viaggi. Lorenzo, attraverso i social racconta anche la sua passione per la cucina, nata quando aveva 12 anni ed era un ragazzino sovrappeso. Tornando da scuola molto affamato, non trovava mai un pasto caldo pronto ad aspettarlo, perché i suoi genitori rientravano a casa più tardi di lui. Per questo motivo: “Mia madre rincasava dopo di me e così, forse per farle una gentilezza o più probabilmente per distrarre il mio stomaco con un diversivo come si farebbe davanti a una tigre a stecchetto da un mese, ho iniziato a preparare il pranzo”, scrive Biagiarelli.

Lorenzo Biagiarelli geloso di Osvaldo?

Proprio di recente, Lorenzo Biagiarelli si è reso protagonista di un divertente siparietto in compagnia di Selvaggia Lucarelli. Durante una puntata di Ballando con le stelle, la giudice è rimasta particolarmente affascinata da Osvaldo, non facendone mistero. Durante le votazioni, l’ex calciatore chiacchierava con Ivan Zazzaroni e la Lucarelli si è “intromessa”: “Tu e Ivan vi conoscete da molti anni, perché io e te non ci conosciamo da molti anni?”. Osvaldo ha replicato con un sorriso. La scenetta televisiva però, non deve essere molto piaciuta a Lorenzo che ha chiamato in diretta. L’indiscrezione è stata rivelata dalla stessa giornalista che ha rivelato: “Mi sta vibrando il telefono questo è sicuramente il mio fidanzato che vuole dirmi qualcosa su Osvaldo”, ha affermato imbarazzata ma anche molto divertita. Sicuramente questo pomeriggio, avrà modo di confidare a Mara Venier, altri dettagli romantici sulla sua bella relazione con lo chef.



