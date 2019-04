Madre Natura, Sara Vulinovic Zlatan/ Fidanzato, vita privata e debutto a Ciao Darwin

Ciao Darwin: Madre Natura è Sara Vulinovic Zlatan

Ieri sera a Ciao Darwin 2019 abbiamo scoperto la splendida Sara Vulinovic Zlatan che ha vestito i “panni” di Madre Natura. Di sicuro la modella croata non uscirà dalla mente degli italiani ancora per molto tempo. Alta, mora, fisico slanciato e un viso meraviglioso le permetteranno tramite questa apparizione di conquistare il nostro paese e il mondo dello spettacolo. A dire il vero nel mondo della moda ha un’esperienza decennale, avendo iniziato quando era giovanissima, ma chissà che in breve potremmo vederla magari recitare ad occupare un ruolo di riguardo all’interno del mondo dello spettacolo italiano. Al momento non possiamo sapere quali sono le ambizioni della stessa Sara Vulinovic Zlatan che potrebbe decidere anche di andare avanti nel mondo della moda come hanno fatto diverse delle precedenti Madre Natura di questo programma. Di certo però è stato davvero difficile non notarla per la sua bellezza.

Sara Vulinovic Zlatan: fidanzato e vita privata

Sara Vulinovic Zlatan è stata Madre Natura a Ciao Darwin 2019 ieri sera, subito in molti hanno iniziato a cercare di scoprire qualcosa in più di lei. In molti sono rimasti delusi dal fatto che questa splendida modella croata è fidanzata ormai da diverso tempo. Ha infatti una relazione, di cui si sa pochissimo, con Thomas Flaim imprenditore nel settore della moda e proprietario della linea di scarpe Thomas Neuman. Un marchio che è molto conosciuto tra i giovani e che ha nel corso degli anni riscosso grande successo. La ragazza però ha deciso di proteggere la sua vita privata da attacchi esterni e per questo, probabilmente, non ha mai parlato del suo fidanzato nelle interviste che le sono state fatte. Dopo il grande successo a Ciao Darwin 2019 sicuramente però ci sarà voglia di scoprire qualcosa in più di lei e magari saranno diversi quelli che la intervisteranno cercando di strappare qualche battuta anche su Thomas.

