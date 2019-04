Mameli vs Loredana Bertè/ Video Amici “canto non è tutto”, lei “sembri Renato Zero..”

Mameli contro Loredana Bertè ad Amici 2019. Lo scontro è cominciato al termine dell’esibizione del cantante della squadra Bianca, che ha preparato una versione alternativa di “Sei bellissima”. E si è consumato su un dibattito ormai vecchio all’interno dell’attuale panorama musicale: conta di più la tecnica o il messaggio che si vuole esprimere? «Se lei dice che il canto è tutto, distrugge una serie di artisti che fanno musica… Sono i miei preferiti: Coez, Jovanotti, Cremonini. Non si può basare tutto sulla tecnica. La musica è comunicazione, mandare un messaggio», ha dichiarato Mameli. Ma Loredana Bertè la pensa diversamente: «La musica è bella se fatta bene. Tu non comunichi niente. Mi sembri Renato Zero quando si incensa da solo per il suo ego». Immediata la replica di Mameli: «E questa è la tua opinione. Non può imporre… Non conta solo tecnica, nella musica oggi conta dire quello che si prova». Ma Loredana Bertè non ci sta e lo “spegne”: «C’è chi è ad un livello più alto e chi ad uno più basso».

AMICI, MAMELI CONTRO LOREDANA BERTÈ “CANTO NON È TUTTO”

Già nell’esibizione Mameli comunque aveva lanciato un messaggio contro Loredana Bertè. «Non basta saper cantare, lo dicono anche i miei preferiti: Dalla e De Gregori. La musica è una tavola di colori, tutti diversi e tutti essenziali». E quindi spiega che «il pop non è meglio del rock», l’unica cosa che conta è quello che dici e come lo dici. «Frank Sinatra ha scritto la storia della musica mondiale, ma è uno dei cantanti con la minor estensione vocale». Il bel canto non è tutto per Mameli, altrimenti «non conosceremmo Eminem e Jay-Z. Sarebbero passati inosservati Jovanotti, De Andrè o Ghali». Mameli spiega di non essere ad Amici perché ha la voce più bella del mondo. «Io sono qui perché voglio comunicare quello che sono. Voglio condividere le mie emozioni con il pubblico». E ritiene che non sia giusto che ci sia «qualcuno che voglia farmi credere che questo sia un limite, perché i limiti non esistono, siamo solo noi a crearli». Al termine dell’esibizione Loredana Bertè ha subito esordito: «Mi hai fatto una lista di nomi, di grandi autori a cui tu non appartieni, questo è sicuro. Mi hai fatto una lista di tutti quelli che io ho conosciuto fortunatamente».

Mameli ha tirato fuori tutto il suo carisma in questa Prova Proibitiva! Per votare Mameli mandate un sms al 477.000.1 indicando il suo nome o il codice 01 #Amici18 pic.twitter.com/zbFoAQeRTK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 13 aprile 2019





