Manuela Arcuri e Luca Favilla/ Carolyn “Deve fidarsi di lui” (Ballando con le stelle)

Per Manuela Arcuri e Luca Favilla arrivano le prime soddisfazioni. Il loro percorso a Ballando con le Stelle 2019 è stato segnato da esibizioni ricche di carattere, ma di recente i due hanno alzato ulteriormente l’asticella. A confermarlo, i giudizi più che positivi espressi dalla giuria, soddisfatta, in particolare, del Tango realizzato sulle note di “Minuetto. “Mi piace l’approccio, come ho detto l’altra settimana”, ha ammesso Carolyn Smith, “c’è un nuovo approccio astratto e mi è piaciuto”. Il loro sodalizio, conferma la presidentessa di giuria, “sta andando abbastanza bene”, ma “quello che mi piacerebbe migliorasse è il fatto di fidarsi un po’ più di lui”. Secondo Carolyn Smith, infatti, l’attrice faticherebbe ancora a lasciarsi guidare dal suo partner e questo, nelle prossime settimane, potrebbe penalizzarla. Riuscirà la Arcuri a fare tesoro dei preziosi consigli della coreografa?

“Un discorso troppo fisico”

Tra i pochi difetti sottolineati da Carloyn Smith a Manuela Arcuri e Luca Favilla vi è anche quel “discorso troppo fisico” che nasce dalla paura dell’attrice di dimenticare la coreografia. Secondo il giudice di Ballando con le Stelle 14 è infatti fondamentale imparare a lasciarsi andare e sarà proprio questo il prossimo ostacolo che Manuela Arcuri dovrà superare. Tra i sostenitori della loro coreografia troviamo invece Ivan Zazzaroni, che ha apprezzato l’approccio dei concorrenti e ha trovato il Tango piuttosto energico e spettinato. Proprio per questo ha ammesso di essersi divertito e di aver trovato la coreografia particolarmente piacevole, ma una piccola bocciatura è arrivata invece da Fabio Canino, che pur evidenziando i pregi della performance, non ha apprezzato la mimica dell’attrice: “lavorerei un po’ sull’espressione, eri la fioraia di una delle tue fiction, però brava”.

Selvaggia Lucarelli: “Io e Manuela eravamo in lizza per lo stesso provino”

A dare un tocco di ironia alla più recente pagina di Ballando con le Stelle 14 dedicata a Manuela Arcuri e Luca Favilla, è stata Selvaggia Lucarelli, che, prima di esprimere il suo giudizio, ha raccontato un piccolo aneddoto che la lega all’attrice. “Intorno agli anni 2000 io e te eravamo in lizza per lo stesso ruolo – ha ricordato la giornalista – abbiamo fatto lo stesso provino, che era una venditrice di paste in Bagno Maria, di Panariello, una cosa grossa. Tu hai vinto quel ruolo ed è il ruolo che ti ha fatto diventare famosa. Quando ho saputo che venivi qua – ha aggiunto Selvaggia – per me era la resa dei conti e ho detto: ‘finalmente posso restituirle le giornate di tristezza’, invece – ha concluso l’opinionista – purtroppo non ci riesco perché sei brava”. Con 31 punti, Manuela Arcuri ha conquistato l’ottava posizione in classifica, ecco i giudizi ricevuti dal parterre: Ivan Zazzaroni, voto 6; Fabio Canino, voto 7; Carolyn Smith, voto 5; Selvaggia Lucarelli, voto 8; Guillermo Mariotto, voto 5.

