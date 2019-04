Mara Venier/ Video, la “zia” scende in pista per una notte (Ballando con le stelle)

Siamo abituati ormai a vederla come regina di Rai 1 e di Domenica In, ma Mara Venier ci riserverà presto delle sorprese. Ancora nel vortice della polemica per la rivalità con la collega Barbara d’Urso, la conduttrice è stata menzionata da Iva Zanicchi in occasione del debutto del GF 16. Un gesto involontario oppure una frecciatina nemmeno troppo velata? L’opinionista infatti ha svelato un particolare della vita privata di una concorrente, affermando di aver fatto una gaffe peggiore di quella che la Venier ha compiuto appena l’anno scorso. Non si tratta comunque di un evento isolato, dato che la Venier è nota per le tante gaffes fatte per via della sua semplicità, sempre in buona fede. L’ultima compiuta pochi giorni fa, quando la conduttrice ha sbagliato il nome di Francesco Facchinetti, uno dei super ospiti del suo programma. Nessuna replica invece alla Zanicchi da parte di Mara Venier, che vedremo nei panni di Ballerina per una notte nella puntata di Ballando con le Stelle 2019 di oggi, sabato 13 aprile. Una veste inedita ma non troppo per il volto noto del piccolo schermo italiano, che spesso nelle sue ospitate domenicali ama intrattenersi con balli e canti con tutti i suoi ospiti.

Mara Venier a Ballando con le Stelle…

Sempre romantica Mara Venier, che non si stanca mai di ammirare il panorama che le regala la vista dal suo terrazzo romano. In questi ultimi giorni infatti ha voluto condividere con i fan sui social un tramonto mozzafiato con veduta sulla Capitale. “Che meraviglia, non mi abituo mai“, sottolinea prima di lanciarsi in una brevissima citazione di Quanto sei bella Roma, la canzone di Antonello Venditti. E poi svela di essere rimasta senza voce dopo l’ultima puntata di Domenica In, anche a distanza di diversi giorni. Pronta però a ritornare domani con un nuovo appuntamento su Rai 1. Clicca qui per guardare il video di Mara Venier. Elegante e semplice allo stesso tempo, zia Mara non manca anche di condividere qualche foto per un brand di moda. Entusiasti tutti i fan che la seguono da sempre e che la ammirano proprio per questo lato del suo carattere. Una vera dote, se si pensa al fatto che è entrata nel cuore degli italiani per non uscirne mai più.

